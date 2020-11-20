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Отражение мужчины на фоне флага ЕС

Демократия уничтожает Европу. Убьет ли Европа демократию первой?

AP / Christoph Soeder
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Вчера состоялся очередной онлайн-саммит ЕС. Первоначально на нем предполагалось обсудить только положение дел с COVID-19. Эпидемическая ситуация практически во всех европейских странах резко ухудшается, что требует от властей принятия все более жестких мер.

Однако это наталкивается на общественное сопротивление — причем граждане категорически возражают не только против полномасштабного локдауна, они недовольны и более мягкими ограничительными мерами.

ЕС.
© AFP 2018 / NIKLAS HALLE'N
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Манифестация против вводимых ограничений, разогнанная водометами пару дней назад в Берлине, представляет собой иллюстрацию цугцванга, в котором власти европейских государств зажаты между необходимостью не допустить коллапса системы здравоохранения, смягчить последствия для экономики и справиться с недовольством населения.

Однако реальность внесла свои коррективы в планы саммита, и в повестку оказался внесен еще один чрезвычайно острый вопрос, возникший на днях: два "анфан террибль" ЕС — Польша и Венгрия — подложили новую свинью Брюсселю, заблокировав бюджет союза на 2021-2027 годы (1,074 триллиона евро) и программу восстановления европейской экономики (750 миллиардов евро).

Европа рассчитывала с помощью данных бюджетных планов наказать Варшаву и Будапешт за отступление от высоких демократических стандартов. Однако в итоге она сама угодила в выкопанную яму.

Наказывать предполагалось очевидным и самым болезненным способом — финансовым. Польша и Венгрия как реципиенты субсидий ЕС находятся в достаточно привилегированном положении, что среди прочего обусловлено геополитическими факторами.

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Sputnik/RUPTLY/РФПИ
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Проблема в том, что лишить их денег не так-то и просто.

До недавнего времени механизмов такого рода в единой Европе вовсе не существовало. К тому же в основу принятия важнейших решений в ЕС положен принцип консенсуса, то есть общая всех членов союза позиция. Ситуация, когда обе страны проголосовали бы за лишение себя существенных средств европейского бюджета, представляется фантастической.

В результате Брюссель в последние месяцы реализовал сложносочиненную комбинацию. На июльском саммите ЕС было продавлено решение, которое увязало грядущие выплаты с соблюдением стандартов правового государства и базовых европейских ценностей. А в конце сентября Еврокомиссия выпустила соответствующий доклад, главными героями, вернее, злодеями которого стали все те же Варшава и Будапешт.

И вот когда остался последний шаг до воплощения задуманного в жизнь, две скандальные столицы заблокировали процесс, дав понять, что прекрасно осознают происходящее и не допустят "политически мотивированного" распределения средств из европейских фондов.

Так что теперь Брюссель вынужден вновь искать управу на поляков и венгров, которые обратили против ЕС его же собственные правила.

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© AFP 2018 / VINCENZO PINTO
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Именно в этом заключается самый ценный урок происходящего.

Запад по обе стороны Атлантики вовсе не на пустом месте десятилетиями служил примером для подражания и моральным авторитетом для остальной планеты. Демократические институты и процедуры, права и свободы граждан там действительно работали, выступая доказательством его превосходства над "несвободным миром". А политико-управленческий механизм Европейского союза стал прямо-таки апофеозом западной демократии.

На любые же сомнения скептиков по поводу того, что подобная система неспособна быть эффективной и даже просто жизнеспособной в долгосрочной перспективе, следовали насмешки энтузиастов: но вот же она — работает уже много лет. И не только работает, а процветает, служит магнитом для десятков стран и миллионов людей. А потому что это — настоящая демократия, такая, какая она должна быть!

Куда менее привлекательная изнанка евросоюзной системы последние годы проявлялась все чаще. Очевидными становились отсутствие полноценных полномочий у громкоголосых политических институтов вроде Европарламента и концентрация реальной власти в руках анонимных брюссельских бюрократов. Зародилось подозрение, переросшее в твердую уверенность, что для бесперебойного функционирования пресловутого принципа консенсуса наиболее влиятельные члены союза прибегают к методам подковерного принуждения, давления и шантажа в отношении "младших партнеров". Достаточно вспомнить, как это было с антироссийскими санкциями: сразу несколько европейских стран открыто препятствовали их введению, поскольку те гарантировали болезненный удар по их экономикам, но когда дело дошло до принятия решения, они безропотно проголосовали "как все".

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И вот две страны — причем из разряда небольших, небогатых и всеми осуждаемых изгоев в стройных демократических европейских рядах — ныне с легкостью ломают данную систему просто потому, что оказались достаточно упрямыми, чтобы стоять на своем и не бояться идти против течения.

Кстати, есть еще одна оборотная сторона европейской демократии, которая стала очевидной, — высокая значимость "ручного" управления. Но теперь и оно все чаще дает сбой.

Эксперты полагают очень вероятным выход из ЕС Польши и Венгрии, которые уже получили максимум выгод от пребывания в союзе, и чем дальше, тем меньше заинтересованы в сохранении статус-кво. В свою очередь, для Брюсселя и западноевропейских столиц уход из Евросоюза не поддающихся дрессировке "бунтарей" тоже может оказаться наиболее удобным выходом из ситуации.

Вот только самый тяжелый удар при этом будет нанесен по западной демократии — как в реальности, так и в прекраснодушных представлениях о ней у огромного числа людей по всему миру. Слишком уж часто на ней стал появляться штамп "не работает".

Источник: РИА Новости

Теги:
Карантин, пандемия, коронавирус, демократия, Европа



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