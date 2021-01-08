Доставьте нам мальчика, картофельную кожуру и скандал - истории казахстанских курьеров

Когда многие из нас в пандемию оказались на самоизоляции и удаленной работе, представители некоторых профессий, напротив, ударно трудились "на улице", например, курьеры.

Они доставляют людям еду, продукты, заказы из интернет-магазинов, вещи "от двери до двери". И порой с ними случаются истории из ряда "нарочно не придумаешь", пишет колумнист Sputnik Казахстан.

Доставьте мальчика!

Куаныш работает таксистом.

- Клиентов подбираю, оставляя визитки в дверях квартир, а также пользуясь специальным приложением в Сети, есть там такая услуга, как доставка, - рассказывает мужчина.

По его словам, встречаются самые необычные заказы.

- В основном люди через таксистов передают друг другу лекарства, продукты, чаще всего мясо, когда режут скот, - рассказывает Куаныш. – Много недопустимых, скажем так, заказов о доставке, например, часто среди ночи звонят пьяные люди и просят привезти им бутылку водки. Я отвечаю, мол, во-первых, не занимаюсь тем, что езжу по магазинам по чужим просьбам, во-вторых, где я в пандемию в два часа ночи возьму алкоголь. И мне обычно говорят на это: "Брат, ну, вы же таксисты, всегда знаете, что и где можно добыть в обход закона, давай, постарайся!" Вот, правда, не знаю, а и знал бы, не стал за водкой бегать для какого-то пьяного дяденьки.

Случаются с Куанышем, по его признанию, и курьезы.

- Был случай из ряда вон выходящий, - вспоминает он. – Нужно было что-то доставить с одного адреса на другой. Ну, думаю, стандартно - коробка или пакет. Приезжаю на адрес, а мне в руки суют примерно годовалого ребенка и говорят: "Везите!" Я оторопел, говорю: вы, что, товарищи, куда вы с посторонним человеком дитя посылаете? И эти граждане объясняют, что мальчишку надо отвезти к бабушке.

Оказалось, что и мама его, и папа работают на удаленке, няня пацана в карантин отказалась приходить, вот и уговорили бабушку посидеть с внуком хотя бы недельку.

Куаныш отказался везти мальчика без сопровождения родителей.

- Наверное, не трудно было кому-то из них сесть в такси и отвезти малыша, - говорит он. – Я так и сказал. Но ни папа, ни мама ребенка ехать никуда не собирались, они отмахнулись от меня, мол, не повезешь ты, повезет кто-то другой.

Я с полчаса ждал, пока они прекратят кричать

Владимир доставляет до двери клиентам заказы из интернет-магазина.

- Заказов, кстати, в пандемию стало гораздо больше, чем раньше было, - говорит он. – Люди выписывают сейчас не только эксклюзивные товары, подарки, скажем, к праздникам, но даже туалетную бумагу, стиральный порошок, детские подгузники, соль, сахар. Просто есть граждане, которые подцепить инфекцию боятся очень сильно и практически не ходят по магазинам. Очень много люди выписывают игрушек, пластилина, красок, альбомов, книжек с раскрасками. Детей дома надо же чем-то занять.

Главным качеством курьера Владимир называет стрессоустойчивость.

- Люди бывают разные, в такие ситуации иногда попадаешь, что "хоть стой, хоть падай", - говорит он.

И рассказывает, как привез однажды посылку из интернет-магазина в квартиру в многоэтажке.

- Звоню в дверь, открывает мужчина, представляюсь, протягиваю посылку, прошу заплатить за товар и расписаться о доставке, - вспоминает Владимир. – А мужчина насупил брови, шевелит усами и как заорет: "Людмила, ты опять какую-то фигню на сайте выписала!" Выскакивает из комнаты женщина в халате и бигуди, и они начинают ругаться, не стесняясь меня. Вспоминают друг другу какие-то старые обиды, сыплют оскорбительными фразами. Сначала ругались в коридоре, потом переметнулись на кухню. В общем, с полчаса я ждал, пока эти люди прекратят кричать и вспомнят про меня. Я-то здесь по делу.

Ситуация разрешилась небанально:

- Пара умолкла, выходит наконец ко мне в коридор это мужик, говорит: "Прости, парень, с самого начала карантина с женой целыми днями друг друга видим, оба на удаленке пашем. Осточертели друг другу до чертиков. Не поверишь, ждал только повода скандал затеять, так пар хотелось выпустить. Наорались вдоволь, сейчас мириться будем. Спасибо за терпение". Заплатил за заказ, расписался в документах, дал хорошие чаевые.

И шкурочек картофельных в пакет накидайте

Самат работает доставщиком готовой еды в небольшом кафе.

- Наше заведение, как начался карантин, сразу переориентировалось именно на доставку, - рассказывает Самат. – Делаем недорогие комплексные обеды, у нас есть пицца, есть праздничное меню, например, можно заказать сложный салат, шашлык. Заказы идут.

В основном, говорит Самат, люди заказывают пиццу, плов, выпечку. И не дорого, и сытно.

- Случаются, конечно, почти каждый день курьезы, - рассказывает он. – Звонит, например, мужчина, заказывает ужин на двоих, говорит, что к нему дама должна прийти. "Сделайте что-то такое, чтобы женщине понравилось", говорит. Наши повара к таким заказам привыкли, ориентируются на традиционно женский вкус: фруктовый салатик, ассорти из свежих овощей, зелени, теплый лаваш, свежевыжатый сок. Доставляю. Через два часа звонит тот же тип: "Делайте нам ужин еще раз! Дама мясо любит! Ругается, говорит, что я, тебе, коза травоядная". В общем, теперь уже везем курицу, жареные колбаски, шашлык.

А на днях клиентка попросила кафе привезти ей… картофельной кожуры.

- Звонит женщина, заказывает пару салатов, жаркое с бараниной, фаршированные блины, - рассказывает Самат. – И просит ей кроме еды передать пакет с кухонными отходами. "Шкурочек от свеклы и картошки накидайте, веточек от зелени", говорит.

Оказалось, что у мужа ее день рождения, и через час он должен прийти с работы. А дама поленилась сама приготовить праздничный ужин, но признаться мужу в этом не хочет. Вот и просит привезти ей мусора для антуража, чтобы кухню им в буквальном смысле слова перепачкать, сделать вид, что все на стол готовила сама.