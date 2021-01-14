Что даст ЕАЭС государствам-участникам в ближайшие пять лет?

ЕАЭС надеется, что Узбекистан, не так давно получивший статус наблюдателя при объединении, в скором будущем станет его полноправным участником. Впрочем, интеграция экономических систем Узбекистана и государств-членов ЕАЭС начинается уже сейчас.

Новые предприятия и рынки сбыта, инвестиции и дальнейшая гармонизация законов – вот что ждет страны-члены Союза до 2025 года по прогнозам экспертов.

Из-за пандемии прошлый год оказался тяжелым для всех государств-участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако именно совместное решение проблем поспособствовало переходу Союза на новый уровень сотрудничества. Об этом 14 января на «Гайдаровском форуме» в Москве заявил заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук. Речь идет о создании стратегии экономической интеграции стран. Подробнее о плане дальнейшего сотрудничества государств в рамках ЕАЭС – в аналитическом обзоре Sputnik.

Чего достиг ЕАЭС?

Евразийский экономический союз возник в 2015 году, и анализируя его деятельность за пять лет, становится очевидно: организация выполнила 3 из 4 ключевых целей. К такому выводу пришел ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Сергей Синельников-Мурылев.

"Первой целью ЕАЭС была свобода передвижения товаров, и она реализована на 60-70% - еще не до конца урегулированы оборот алкоголя, драгоценных металлов и камней, а также опасных отходов. Этот вопрос Союзу предстоит решать в будущем. Вторая цель – создание общего рынка услуг, - выполнена на 80%. Третьей целью было развитие рынка рабочей силы, и она достигнута на 70%, потому что действует единая система налогообложения, взаимное автоматическое признание документов об образовании", - заявил он.

Единственная цель, которая реализуется недостаточно активно, связана с рынком движения капитала, отмечает Синельников-Мурылев. По его оценке, этот показатель выполнен лишь на 20%. Дело в том, что государства-участники ЕАЭС только к 2025 году определятся с концепцией единого финансового рынка. А без нее развивать рынок движения капитала в рамках Союза невозможно.

Необходима гармонизация законов

Глобальный кризис, начавшийся в марте 2020 года из-за коронавируса, затронул и страны ЕАЭС. Тем не менее, государствам-членам Союза удалось закончить год на позитивной ноте, считает заместитель председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.

"Несмотря на ограничения из-за пандемии, идет диалог с Европейской Комиссией, с Китаем в рамках инициативы сопряжения "Один пояс – один путь", - сообщил он.

По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), только за первое полугодие 2020 года рост несырьевого экспорта из стран ЕАЭС вырос на 2,5%. Но совершенствовать работу нужно постоянно. В первую очередь стоит обратить внимание на гармонизацию законов, действующих в государствах-членах Союза, уверен председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

"Потенциал ЕАЭС позволяет существенно увеличить импортозамещение – как минимум на 10-12%, если будут реализованы основные стратегические направления, - говорит он. – Но нужно гармонизировать законодательства между собой, потому что иногда мы наблюдаем случаи, когда правительство какой-то страны принимает решения для защиты внутреннего рынка и поддержки местных производителей, а это создает в итоге препятствия для взаимной торговли".

Что нужно для достойной конкуренции?

Чтобы страны-члены ЕАЭС не конкурировали на внутреннем рынке из-за одинаковых товаров, можно создавать совместную продукцию, считает Мясникович.

"Сила Союза – во взаимной синергетике экономик. Сегодня в ЕАЭС недостаточно товаров высокой конкурентной способности для экспорта в третьи страны. Поэтому стоит задача создавать совместные компании по принципу акционерных обществ, которые могли бы быть действительно мощными, производить продукцию как для внутреннего рынка, так и для экспорта", - заявил он.

Любое новое предприятие означает создание рабочих мест, поэтому к подобным проектам стоит подходить с особой тщательностью. «Направлений для общей деятельности много. Но нужна экспертиза, прежде чем выбрать что-то и браться за производство, иначе мы рискуем потерять и время, и средства», - объясняет Мясникович.

Как будут развиваться отношения с Узбекистаном?

ЕАЭС надеется, что Узбекистан, не так давно получивший статус наблюдателя при объединении, в скором будущем станет его полноправным участником. Впрочем, интеграция экономических систем Узбекистана и государств-членов ЕАЭС начинается уже сейчас, отмечает Алексей Оверчук.

"Узбекистан – наиболее близкая для нас страна и по культуре, и географически, - заявил он. – Даже несмотря на пандемию, хорошо растет товарооборот. Россия остается самым большим рынком сбыта продукции из Узбекистана. И чтобы узбекские товары легче попадали на рынки, отвечали требованиям, происходит сближение налоговых и таможенных систем, помощь с санитарно-эпидемиологическим контролем".

Важно понимать: каждая страна вступает в ЕАЭС с определенными ожиданиями, замечает Оверчук. «Кто-то ожидал выгодного доступа к более емкому рынку, кто-то – инвестиций, а кто-то – лучших условий для трудовых мигрантов. Союзу всего пять лет, и цифры говорят, что сделано уже очень много», - говорит он. А Михаил Мясникович добавляет: "Поэтому и дальше нужно развиваться с учетом всех национальных целей, без противоречий и ущерба для кого-либо".