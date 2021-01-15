Страна готовится к репрессиям: загадочные смерти уже начались

Когда какой-нибудь представитель отечественной либеральной общественности получает штраф за парковку, условный срок за хищение бюджетных средств или реальный — за педофилию, в информационном поле поднимается страшный шум. Репрессии, "кровавый режим", "басманное правосудие", вот это вот все. Даже хештег такой есть — "37-й год", хотя сегодня там все больше юмор и сатира.

Что ж, американские партнеры предоставили нам бесценную возможность увидеть, как выглядит настоящий 37-й год. Зрелище это не для слабонервных. На днях в подвале собственного дома был найден убитым один из участников штурма Капитолия, сторонник Трампа Кристофер Стэнтон Джорджия.

Тело банковского служащего с пулевым ранением в грудь нашла его жена 9 января. "Здесь повсюду кровь", — сказала она, позвонив в службу 911. Полицейские изъяли из дома Джорджии две полуавтоматические винтовки. Судмедэксперт признал произошедшее самоубийством.

Некоторые обстоятельства этой смерти выглядят странно. По имеющимся данным, у 53-летнего Джорджии не было никаких мотивов для суицида. Он был типичным банковским клерком, жил в типичном американском доме со своей женой и дочерьми. Друзья и соседи называют его добрым, спокойным человеком и хорошим семьянином. Шестого января Джорджию задержали в Капитолии, а на следующий день предъявили обвинения в незаконном вторжении, однако максимум, что ему грозило, — это 180 дней в тюрьме или до тысячи долларов штрафа.

Джорджия был безоружен и не сопротивлялся при задержании в Капитолии. Однако в СМИ проскальзывала информация о том, что он сфотографировал разгромленный кабинет спикера конгресса Нэнси Пелоси и то ли рылся в ее ноутбуке, то ли украл его.

Учитывая странный характер штурма Капитолия, который был удивительно быстро сдан охраной, и очевидную заинтересованность демократки Пелоси именно в таком исходе событий, многие трамписты сомневаются в том, что Джорджия покончил с собой.

"Смешно, как это один за другим погибают люди, связанные с вторжением в Капитолий", — размышляет в комментах читатель на сайте Fox News. "Чертовски смешно", — задумчиво отзывается другой.

Собственно говоря, если Джорджия и покончил с собой, это тоже не красит американский режим. Это как же надо было запугать человека, чтобы он предпочел самоубийство мизерному штрафу или тюремному сроку? Странно и то, что практически одновременно с Джорджией покончил с собой полицейский Говард Либенгуд, который 6 января во время штурма дежурил в Капитолии.

Сомнения в добровольном характере их смерти возникают в Америке из-за удивительного распространения в стране бессудных расправ. Политические активисты, журналисты, писатели погибают здесь постоянно. Но всякий раз в инфополе эта смерть подается как самоубийство или банальная преступная разборка.

Всего полтора месяца назад в Луисвилле был средь бела дня застрелен известный политический активист и лидер протестов "Черные жизни важны" Хамза "Трэвис" Нагди. Но никого не заинтересовала смерть общественника. Журналистов вполне устроил вердикт полиции, согласно которому убийство было попыткой ограбления. Грабителей никто не нашел.

Все уже позабыли загадочную смерть в тюремной камере Джеффри Эпштейна — мультимиллионера, который обладал компроматом чуть ли не на всех элитариев Британии и США. Что уж говорить про так и не раскрытое до сих пор убийство Сета Рича — сотрудника Национального комитета Демпартии, подозревавшегося в том, что он передал информацию об интригах Хиллари Клинтон в WikiLeaks?

Во время предыдущей предвыборной кампании в США тоже было жарко. В 2016 году ушли из жизни сразу несколько человек, которые могли вызвать недовольство четы Клинтонов.

В июне неудачно уронил себе на шею штангу дипломат, председатель 68-й Генассамблеи ООН Джон Уильям Эш. По слухам, он должен был свидетельствовать в суде против китайского олигарха, который возил миллионы долларов наличкой в подарок для Хиллари Клинтон.

В июле застрелили Сета Рича. В августе внезапно умер 38-летний юрист, участвовавший в подаче иска против Национального комитета Демпартии, Шон Лукас. Одновременно был найден застреленным журналист Виктор Торн, автор критических книг о Клинтонах.

Сегодня американцы ждут продолжения банкета, только с большим размахом. Дело в том, что победившие на всех уровнях демократы открытым текстом обещают репрессии для всех, кто когда-нибудь поддерживал Трампа.

Колумнист The Washington Post сравнивает трампистов с ку-клукс-клановцами и призывает их "перепрограммировать". По соцсетям циркулирует видео, на котором топ-менеджер телеканала PBS заявляет, что у сторонников действующего президента нужно отбирать детей.

Юристы Детройта потребовали лишить лицензии своих коллег, известных адвокатов Лина Вуда и Сидни Пауэлл за то, что те рассказали о масштабных фальсификациях на президентских выборах. Печально известная фирма "Доминион", чьи машины считали голоса исключительно в пользу демократов, подала на Пауэлл иск в миллиард долларов с лишним.

Полным ходом идут поиски врагов народа. В лучших традициях чисток от них отрекается родня. "Мы всегда думали, что ей не стоит выходить за него замуж… он оказывал на нее очень плохое влияние", — поведала The Sun мать бывшей жены Джорджии.

Разворачивается масштабная травля диссидентов. Даже смерть не спасает инакомыслящих от издевательств. Демократическая пресса постаралась уничтожить репутацию Эшли Бэббит, ветерана ВВС, убитой 6 января в Капитолии. Накопали все — и какие-то ее раздраженные твиты, и обвинения в опасном вождении и повреждении собственности — правда, пришлось написать и о том, что по всем обвинениям она была оправдана. Многократно назвали ее экстремисткой и конспирологом. Еще страшнее читать комментарии к статьям о Бэббит. Большинство читателей желает ей гореть в аду.

Буквально полгода назад те же самые СМИ и их комментаторы сделали праведника из чернокожего уголовника Джорджа Флойда. Сегодня они глумятся над памятью законопослушной белой женщины, которая всего лишь пыталась напомнить властям об их обязанности честно проводить выборы.

Правозащитникам давно уже пора признать жертвой политических репрессий и действующего президента США. Мало того, что его аккаунты в соцсетях заблокированы, а банковские счета закрыты. Только что в конгрессе США был принят импичмент Трампу. Если после 20 января его одобрит сенат — он к тому времени перейдет под контроль демократов, — то президент потеряет пенсию и все положенные льготы. Еще после 20 января его можно будет осудить по надуманному обвинению в застарелом харрасменте или уклонении от уплаты налогов, упечь за решетку и не допустить, таким образом, до выборов-2024.

При этом сторонники Трампа и консервативной повестки оказались в абсолютном информационном вакууме. Их сотнями тысяч банят в соцсетях. Их ожесточенно шельмуют на страницах газет и в телеэфире. И буквально затыкают рот, не позволяя высказаться. Доходит до смешного. Только что госсекретарь США Майк Помпео пожаловался государственной радиостанции "Голос Америки" (СМИ-иноагент) на то, что некоторые сотрудники радиостанции не хотели пускать его в эфир.

Очень мало шансов на то, что вся эта истерия сойдет на нет после инаугурации Байдена. Шестого января в Вашингтоне собралось от трех до четыре миллионов трампистов. По всей стране правую повестку поддерживают десятки миллионов — вместе со своими семьями это значительная часть населения страны.

Ястребы Демпартии прекрасно видят, что большинство американского народа за ними не идет. Их электорат играет в сегодняшних США ту же роль, что западенцы на Украине. Это агрессивное, истеричное меньшинство, которое пытается навязать всей стране свою предельно экзотичную идеологию.

Именно поэтому демократам и нужно запугать трампистов так, чтобы те даже думать не смели о вооруженном протесте. Исторический прецедент, кстати, известен. НСДАП ни разу не удалось безоговорочно выиграть выборы в Германии. Большинство немцев так и не поддержало национал-социалистов.

Что ж, Гитлер и его приспешники развернули во второй половине 30-х такой террор против своих соотечественников, который на порядки превосходил все сталинские чистки. Концлагеря, сожжение книг, расправы над евреями, массовое уничтожение национальных и сексуальных меньшинств — весь чудовищный ассортимент "преступлений против человечества" был первоначально опробован на собственных гражданах. Инакомыслящих удалось запрессовать, и восстания не последовало.

Именно такого 1937-го, по немецкому образцу, и боятся сегодня миллионы американцев. Уже несколько лет критики режима отмечают, что "Демократическая партия, бастион прогрессивных идей, официально стала фашистской партией США".

Источник: РИА Новости