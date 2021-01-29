В США сложилась катастрофическая ситуация с правами человека

Разделавшись со свободой слова, победившая демократия на этом не остановилась. Сегодня американский режим нарушает права человека в самых разных областях.

Взять свежий указ президента Байдена о "борьбе с дискриминацией по признаку гендерной идентичности и сексуальной ориентации" — он откровенно дискриминирует американских женщин, пишет колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.

В нем говорится о том, что все образовательные учреждения с федеральным финансированием обязаны предоставить возможность трансгендерам заниматься спортом в соответствии с их собственным представлением о том, к какому полу они принадлежат.

Проще говоря, любой мальчик может сказать, что он, в сущности, девочка. С этих пор он сможет соревноваться с девочками во всех видах спорта и, натурально, их побеждать. Потому что даже левые политики не сумели пока отменить различия в физических способностях мужчин и женщин.

Тут важно помнить, что школьный и университетский спорт в США — это не кружок по интересам, как в России. Это, пожалуй, второй после армии работающий социальный лифт в стране.

Успехи в таком спорте позволяют поступить в престижный университет, получить стипендию, найти высокооплачиваемую работу, попасть в спорт высоких достижений.

Поэтому и конкуренция здесь нешуточная. За победы бьются преимущественно дети из бедных слоев, их поддерживают честолюбивые родители, и тут горят такие костры амбиций, что куда там нашему фигурному катанию.

Заранее понятно, как будет работать байденовский указ в обычных школах. Мальчики массово объявят себя девочками, запишутся в их команды, всех победят и получат путевки в лучшие университеты страны.

Такие случаи уже бывали. В прошлом году родители девочек из Коннектикута подали в суд на подростков, которые выиграли у их дочерей соревнования по бегу. Но перспективы для истцов сомнительны. Из-за нечестной конкуренции женский спорт потеряет всякий смысл.

Одновременно трансгендеры получили право на пользование всей женской инфраструктурой — туалетами, душевыми, раздевалками. Ну и как будут чувствовать себя там "биологические женщины", как их принято сегодня называть на левацком новоязе?

"Если женщина пожалуется, что мужчина снял перед ней штаны на работе, то левые тут же закричат "Миту!" и мужчину уничтожат, — рассуждает американская феминистка Наташа Чарт. — Но если мужчина, объявивший себя женщиной, снимет перед ней штаны в женской раздевалке в фитнес-клубе, а она осмелится пожаловаться, то на этот раз уничтожат ее. Это как вообще?"

При этом образовательных учреждений в США много — среди них и колледжи, и университеты, и исправительные учреждения. Контингент в них тоже разный — и порой совершенно взрослый. Там женщинам грозит прямая и непосредственная физическая опасность от мужчин, которые, по каким-то своим соображениям, объявили о смене гендера.

В 2017 году британские феминистки подсчитали, что в тюрьмах Соединенного Королевства чалится на нарах 125 трансгендеров. Половина из них сидела за тяжкие преступления на сексуальной почве. Четверть — за изнасилования несовершеннолетних.

Эти уголовники заявляли, что внезапно ощутили себя женщинами, и требовали перевода в женские отделения тюрем. Феминистки сумели доказать, что такое соседство будет "жестоким и необычным наказанием" для заключенных женщин, и процесс притормозили. Сегодня эта история в большем масштабе разворачивается в США.

Ведь для современных трансгендеров вовсе не обязательно делать какие-то реальные операции или проходить химическую кастрацию. Спрашивать о таких вещах — это абсолютное табу, проявление дискриминации. Современному американцу достаточно надеть платье — и вот он уже пользуется всеми женскими привилегиями, которые ему вдруг зачем-то понадобились.

Против указа Байдена выступил даже альянс геев, лесбиянок и бисексуалов. Но машину победившей демократии уже, кажется, не остановить. Парадоксальным образом демократы травят тех, кого вроде бы обязались защищать.

Например, движение "Черные жизни важны" было замечено в совершенно хамских антисемитских выходках, за которые в цивилизованных странах мира полагаются штрафы и тюремные сроки.

Боевые трансгендеры регулярно нападают на феминисток, и никто особо за феминисток не заступается.

Недавнее решение Министерства внутренней безопасности США на сто дней прекратило депортацию нелегальных мигрантов. Оно откровенно нарушило право американцев на безопасность — нелегалы массово замешаны в наркотрафике и организованной бандпреступности.

Особенно страдают от них жители пограничных штатов.

Правда, генпрокурор штата Техас оспорил в суде это решение администрации Байдена и в рекордно короткий срок — меньше недели — выиграл суд. Назначенный Трампом судья Дрю Типтон отменил постановление федеральной власти.

Однако жители других штатов предоставлены своей судьбе.

© Ruptly . Jordan Strauss/Invision/AP / AP Photo/Chris Pizzello / instagram / elliotpage / twitter / HillaryClinton / twitter / JustinTrudeau / instagram / charlizeafrica / instagram / sarahemcbride Трансгендерность: Запад оказался во власти новой эпидемии или новой моды?

На этом фоне никого уже не удивляют масштабные репрессии против политических диссидентов. Несмотря на то что участники протестов в Капитолии 6 января вели себя абсолютно мирно и ни в кого не стреляли, против них сегодня возбуждаются уголовные дела по самым тяжким статьям.

Кого-то обвиняют в мятеже и госизмене, кого-то — в подготовке убийства спикера конгресса Нэнси Пелоси.

Неувядающая Хиллари Клинтон назвала всех сторонников президента Трампа "внутренними террористами". В своей колонке в "Вашингтон пост" она предлагает изменить законы страны и штатов так, чтобы они были заточены против "белых супремасистов".

Задорная статья в журнале "Форбс" грозит уничтожить репутацию тех фирм, которые осмелятся взять на работу сторонников бывшего президента: "Только попробуйте нанять кого-нибудь из этих выдумщиков-трампистов, и "Форбс" заявит, что все, что говорит ваша компания, — это ложь… Хотите, чтобы самое влиятельное бизнес-издание в мире относилось к вам как к водовороту дезинформации? Валяйте, нанимайте".

Старейший и интеллигентнейший журнал The Atlantic задается раздумчивым вопросом "Что нам делать с трампистами?" Ответ прост — автор предлагает силовикам найти и надолго посадить в тюрьму всех участников протестов — "от накачанных парней до бабулек, делавших селфи".

"Байденовский режим" — так называют сегодня федеральную власть в США сторонники Трампа — нарушает права женщин, белых цисгендерных мужчин, евреев. Регулярной травле подвергаются политические диссиденты. Это все понятно.

Непонятно другое. Где слаженный хор правозащитников? Где пресловутая Amnesty International? Где гнев мировой общественности и ее митинги в поддержку угнетаемых меньшинств? Не дают ответа.