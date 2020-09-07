Национальный чемпионат WorldSkills Russia в новом формате

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Финал VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia пройдет с 6 по 21 сентября 2020 года, впервые — в дистанционно-очном формате.

Эпидемия коронавируса внесла коррективы в привычный формат работы во всем мире. Вместе с тем открылись и новые горизонты: цифровые площадки сейчас переживают настоящий бум. В онлайн ушли ежедневные совещания, занятия спортом, встречи с друзьями, бизнесы, школы, университеты, музеи. WorldSkills Russia также не остался в стороне от разработки новых цифровых инструментов для проведения обучения, тренировок, соревнований и оценки квалификаций в дистанционном формате.

Системная работа по развитию движения WorldSkills Russia Фото предоставлено пресс-службой WorldSkills Russia

Системная работа по развитию движения WorldSkills Russia Фото предоставлено пресс-службой WorldSkills Russia 1 / 2 Фото предоставлено пресс-службой WorldSkills Russia Системная работа по развитию движения WorldSkills Russia

Чтобы не переносить финал национального чемпионата, впервые в системе WorldSkills был разработан его дистанционно-очный формат. В него вошли все самые лучшие технологии и инструменты, которые другие страны смогут впоследствии внедрить и применить уже в своих системах при подготовке кадров и проведении национальных чемпионатов.

В рамках финала национального чемпионата соревнования проходят по 130 компетенциям (для юниоров — по 71). В национальном первенстве выступят более 2 800 человек, среди них будут юниоры и иностранные конкурсанты. Для сравнения: в 2018 году их было 700, а в 2019-м — 1 500. Экспертное сообщество представят более 700 человек. Разработанный WorldSkills Russia новый формат дал возможность максимальному количеству конкурсантов со всей страны принять участие в чемпионате. Таким образом, финал VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia 2020 года станет самым масштабным в России за все восемь лет проведения соревнований. Все желающие смогут наблюдать за происходящим с помощью онлайн-трансляции из любой точки мира.

Компетенции соответствуют семи блокам профессий:

строительство и строительные технологии;

информационные и коммуникационные технологии;

творчество и дизайн;

производство и инженерные технологии;

сфера услуг;

транспорт и логистика;

Future Skills.

Финал пройдет на региональных площадках колледжей, а также специализированных и международных центров компетенций. Главные эксперты будут в режиме реального времени следить за ходом соревнований и контролировать строгое соответствие регламенту.

Фото предоставлено пресс-службой WorldSkills Russia Финал чемпионата WorldSkills Russia проходит в дистанционно-очном формате. Оренбургская область

Оценка выступлений участников будет осуществляться с применением дистанционных и онлайн-технологий. Систему оценки разделят на несколько блоков. Работы конкурсантов будут оцениваться экспертами в домашнем регионе либо удаленно с помощью средств визуального контроля. То, что невозможно оценить дистанционно, направят экспресс-почтой в основной Центр управления соревнованиями в Новокузнецке либо во вспомогательные центры управления соревнованиями, которые будут расположены на площадках в Москве и Казани.

Фото предоставлено пресс-службой WorldSkills Russia Финал чемпионата WorldSkills Russia проходит в дистанционно-очном формате. Тюменская область

Кроме того, будет организована специальная дистанционная программа Try-a-skill — "Попробуй себя в профессии" для посетителей на платформе "Билет в будущее". Любой желающий сможет принять участие в виртуальной экскурсии и попробовать свои силы в компетенциях с помощью современных онлайн-активностей — использования игровых симуляторов и интерактивных заданий от наставников.

Фото предоставлено пресс-службой WorldSkills Russia Финал чемпионата WorldSkills Russia проходит в дистанционно-очном формате. Республика Татарстан

Эта трансформация, отражающая изменения в глобальных способах работы и рост цифровой экономики, является результатом совместных усилий. WorldSkills Russia уже давно находится в авангарде разработки новых методик, и проведение национального чемпионата в новом, дистанционно-очном формате было поддержано Министерством образования РФ, правительством Кузбасса, Агентством стратегических инициатив (АСИ) и партнерами из 50 ведущих компаний мира.

Фото предоставлено пресс-службой WorldSkills Russia Финал чемпионата WorldSkills Russia проходит в дистанционно-очном формате. Владимир

Кузбасс — один из крупнейших угольных бассейнов мира — станет центром проведения финала VIII Национального чемпионата. Здесь находятся предприятия тяжелой промышленности, металлургии. Сегодня Кузбасс активно развивается, на заводах внедряются современные технологии, передовые механизмы работы, соответствующие самым высоким мировым стандартам. Региону нужны профессионалы высокого уровня. Поэтому проведение финала национального чемпионата — отличная возможность показать молодежи весь спектр востребованных рабочих специальностей.

Фото предоставлено пресс-службой WorldSkills Russia Финал чемпионата WorldSkills Russia проходит в дистанционно-очном формате. Новосибирск

Зарубежные участники традиционно тоже имеют возможность присоединиться к национальному чемпионату WorldSkills Russia и пройти обучение, а также принять участие в соревнованиях по нескольким компетенциям. В рамках чемпионата планируется евразийский зачет для конкурсантов из стран евразийского пространства.

"WorldSkills Russia имеет большой опыт международного сотрудничества со странами-партнерами в построении комплексной системы подготовки кадров, организации чемпионатов по профессиональному мастерству, а также создании и развитии цифровых решений для проведения обучения, — говорит Роберт Уразов, генеральный директор WorldSkills Russia. — На текущий момент мы содействуем внедрению таких решений в систему подготовки квадров в странах Евразийского пространства, в том числе в СНГ. В рамках этой работы мы проводим совместные тренировки с дистанционным подключением к российским площадкам, цифровой инфраструктуре и ресурсам WorldSkills Russia, а также партнерской сети компаний и образовательных учреждений. Такой подход позволяет совершенствовать разработанные технологии, способствует совместному росту и последующему обеспечению единого со странами СНГ рынка труда высококвалифицированными специалистами".

Участие узбекских конкурсантов и экспертов в чемпионате — часть сотрудничества республики с WorldSkills Russia с целью дальнейшего развития движения в стране и внедрения в систему среднего профессионального образования самых передовых мировых практик и инструментов, апробируемых WorldSkills Russia на нацфинале.

Фото предоставлено пресс-службой WorldSkills Russia WorldSkills Russia уже не первый год сотрудничает с представителями из Узбекистана в части развития движения WorldSkills в стране

Помимо организации соревнований по профессиональному мастерству, с помощью WorldSkills Russia сейчас реализуется несколько инициатив, среди которых — организация центра оценки квалификации и центра профессионального обучения по стандартам WorldSkills на базе моноцентра по оказанию услуг незанятому населению, формирование экспертного сообщества путем объединения специалистов и экспертов по рабочим профессиям, а также создание экспертной сети по каждой отдельной компетенции.

В программу профессионального образования в республике внедряется независимая оценка компетенций по стандартам WorldSkills с последующей выдачей скиллс-паспорта, который с текущего года приравнивается к официальному диплому о среднем специальном профессиональном образовании и который будет выдаваться гражданам, сдавшим демонстрационный экзамен, с 1 января 2021 года.

Недавно подписанное между WorldSkills Russia и Ассоциацией развития и популяризации рабочих профессий Республики Узбекистан соглашение предусматривает дальнейшее масштабирование движения в стране, а также реализацию совместных проектов, направленных на повышение качества профессионального образования в Республике Узбекистан и в Российской Федерации.

Кроме этого, WorldSkills Russia помогает проводить национальные соревнования: совместно с Казахстаном и Россией в республике был проведен первый открытый чемпионат Узбекистана по рабочим профессиям. WorldSkills Russia также поможет сформировать и подготовить национальную сборную Узбекистана, которая в следующем году представит республику на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Shanghai 2021.

Разработанный WorldSkills Russia дистанционно-очный формат позволяет продолжить эффективное взаимодействие с Узбекистаном на том же уровне, несмотря на значительные глобальные изменения. Например, в конце июня 2020 года такой формат уже был протестирован в рамках обучения Future Skills Camp, когда молодые специалисты из Узбекистана проходили тренинги по десяткам наиболее перспективных для современной цифровой экономики профессий.

Фото предоставлено пресс-службой WorldSkills Russia WorldSkills Russia уже не первый год сотрудничает с представителями из Узбекистана в части развития движения WorldSkills в стране

В рамках финала VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia апробирует вновь разработанные цифровые технологии не только на своих площадках, но и на площадках стран-партнеров, таким образом совершенствуя их и адаптируя к той или иной национальной системе обучения. Традиционно страны показывают высокую заинтересованность в участии в российских национальных чемпионатах по профессиональному мастерству, чтобы получить и впоследствии внедрить инструменты, созданные в "лаборатории" WorldSkills Russia, в свою национальную систему подготовки кадров. Таким образом, WorldSkills Russia масштабирует свои практики не только на национальном, но и на глобальном уровне.

В этом году площадкой для обмена опытом и изучения новых технологий станет в том числе специальная онлайн-программа, которую проведут представители WorldSkills Russia для зарубежных партнеров, и которая будет посвящена внедрению цифровых и онлайн-решений для проведения соревнований. Участники из 40 стран присоединятся к программе в качестве независимых экспертов и наблюдателей.

В рамках программы пройдут:

сессия, посвященная новому формату национального чемпионата WorldSkills Russia с использованием цифровых решений и онлайн-технологий;

онлайн-тур на дистанционные площадки чемпионата, где проходят соревнования, а также в центры управления соревнованиями;

тренинг по проведению независимой оценки по стандартам WorldSkills в дистанционном формате;

business talk о сотрудничестве и взаимодействии с промышленными партнерами и компаниями для организации и проведения онлайн-тренингов и соревнований;

сессии по внедрению модели дистанционных и онлайн-соревнований по семи ключевым блокам компетенций.

Современные условия бросили вызов профессиональной системе подготовки кадров. Они способствовали новому, уникальному этапу в ее развитии. В дистанционный и распределенный формат переходят не только чемпионаты, но и образовательные и рабочие процессы, таким образом способствуя формированию новых моделей трудоустройства и рабочих мест на рынках труда. В дополнение ко всему новая реальность создает возможность мобильности — ведь в цифровом формате это становится гораздо проще. При этом для такой мобильности и глобальной интеграции кадров важны навыки мирового уровня.

Системная работа по развитию движения WorldSkills в Узбекистане позволяет повысить мобильность трудовых ресурсов, учитывая при этом единый рынок труда и единые рабочие стандарты в странах СНГ.

Признание республикой скиллс-паспорта официальным документом о среднем профессиональном образовании — большой шаг на пути к формированию эффективной системы обучения и подтверждения квалификации в стране, а новые инструменты и технологии, которые получат узбекские конкурсанты и эксперты в рамках дистанционно-очного формата чемпионата, помогут акселерации этих процессов.

Соревнования проходят при поддержке компаний KNAUF, IEK, 1С, Элфорт.

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