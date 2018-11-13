Узбекской певице приостановили лицензию из-за неоднозначного клипа - видео

Певицу Шахло Ахмедову неоднократно предупреждали, что в видео на ее песню имеются движения, не соответствующие национальному менталитету.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Певицу Шахло Ахмедову временно лишили лицензии за клип на песню "Летние дожди", размещенную в соцсетях, сообщает "Узбекконцерт".

Как отметили в ведомстве, певицу неоднократно предупреждали о том, что в клипе на песню "Летние дожди" имеются движения, не подходящие национальному менталитету и восточной культуре.

Лицензия Шахло Ахмедовой приостановлена с 13 ноября.

Напомним, в сентябре этого года художественный совет при "Узбекконцерте" рассмотрел 18 клипов популярных артистов и запретил телеканалам республики показывать некоторые из них. Под запрет попали клипы более 10 артистов из-за несоответствия национальному менталитету.