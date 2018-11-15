Больше волшебства: создатели Pokemon GO представят игру по Гарри Поттеру

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Создатели популярной во всем мире игры Pokemon GO намерены создать новую игру по вселенной Гарри Поттера, на сайте компании Niantic опубликован первый трейлер.

Так же, как и в Pokémon Go, действие Harry Potter: Wizards Unite будет происходить в дополненной реальности. Игроки смогут в реальном времени проходить миссии, сражаться с известными из книг чудовищами – дементорами, Волан-де-Мортом, изучать заклинания и объединяться с другими участниками для борьбы. Релиз игры запланирован на 2019 год.

© REUTERS / Chris Helgren Время играть: Pokemon Go официально запустили в Узбекистане

Pokemon Go – бесплатная игра для мобильных телефонов, которая в 2016 году моментально приобрела популярность во всем мире. Игроки ищут и захватывают виртуальные существа – покемонов, которые появляются на экране, как если бы находились в одном месте с пользователем.

В октябре 2016-го Pokemon Go официально запустили и в Узбекистане, а также других государствах Центральной Азии - Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане.