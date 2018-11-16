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Шахло Ахмедова

Шахло Ахмедова в недоумении от решения "Узбекконцерта" — фанаты тоже

© Instagram / shahloahmedova
Культура
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Певица узнала о произошедшем из российских СМИ и прокомментировала ситуацию в Instagram.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Певица Шахло Ахмедова 16 ноября на одной из своей страниц в Instagram прокомментировала скандальную историю с отзывом у нее лицензии из-за неоднозначного клипа.

"Сказать честно, я в шоке от происходящего", - написала узбекская артистка, проиллюстрировав пост скриншотом новости и сопроводив пост смайликом и парой хештегов.

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Сказать честно, я в шоке от происходящего...) #доброеутро ☕️ #риановости

Публикация от Шахло Ахмедова (@shahloahmedova)

Пользователи по-разному отреагировали на ее запись, однако большинство читателей поддержали Ахмедову, в Instagram разгорелась целая дискуссия.

"Клип мне очень понравился, ничего нецензурного ни я, ни мои друзья не нашли", — пишет aleksey.shinyaev.

"Нормальный клип, ничего развратного, пошлого нет", — подтверждает raimkulovanvar.

"По-моему, всех певцов на собраниях "Узбекконцерта" предупреждают, какие клипы можно снимать, а какие не стоит", — отмечает nigamad19882106.

На этой неделе стало известно о приостановке лицензии певицы Шахло Ахмедовой из-за клипа "Летние дожди", размещенного в соцсетях.

Теги:
Концерт, Лицензия, певица



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