Шахло Ахмедова в недоумении от решения "Узбекконцерта" — фанаты тоже

Певица узнала о произошедшем из российских СМИ и прокомментировала ситуацию в Instagram.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Певица Шахло Ахмедова 16 ноября на одной из своей страниц в Instagram прокомментировала скандальную историю с отзывом у нее лицензии из-за неоднозначного клипа.

"Сказать честно, я в шоке от происходящего", - написала узбекская артистка, проиллюстрировав пост скриншотом новости и сопроводив пост смайликом и парой хештегов.

Пользователи по-разному отреагировали на ее запись, однако большинство читателей поддержали Ахмедову, в Instagram разгорелась целая дискуссия.

"Клип мне очень понравился, ничего нецензурного ни я, ни мои друзья не нашли", — пишет aleksey.shinyaev.

"Нормальный клип, ничего развратного, пошлого нет", — подтверждает raimkulovanvar.

"По-моему, всех певцов на собраниях "Узбекконцерта" предупреждают, какие клипы можно снимать, а какие не стоит", — отмечает nigamad19882106.

На этой неделе стало известно о приостановке лицензии певицы Шахло Ахмедовой из-за клипа "Летние дожди", размещенного в соцсетях.