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Певец Тимати

Это было шоу: Тимати ярко выступил в Ташкенте

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Культура
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Популярный российский рэпер очень тепло общался с ташкентской публикой, и зрители с удовольствием подпевали ему.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Известный певец Тимати выступил с большим концертом в Ташкенте.

Концерта популярного российского рэп-исполнителя столичная публика ждала с особым интересом и волнением, так как, во-первых, он впервые выступал в Узбекистане, а во-вторых, певцу пришлось перенести выступление из Anhor Lokomotiv во Дворец "Дружбы Народов".

Устроители приняли решение о перемене площадки "в связи с многочисленными просьбами со стороны поклонников".

Исполнитель выложил в своем аккаунте в Instagram ролик, в котором продемонстрировал кадры с концерта в Ташкенте.

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Ташкент, Рахмат !!! 🇺🇿👍🏼 #турпоколениетимати

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

Рэпер зарядил энергией весь зал - зрители подпевали ему, поднимали руки в такт песен и отвечали на реплики Тимати.

Ранее стало известно, что этой осенью в центре Ташкента откроется ресторан сети Black Star Burger, одним из основателей которой является Тимати.

Теги:
Концерт, Тимати, Ташкент, Узбекистан



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