Это было шоу: Тимати ярко выступил в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Известный певец Тимати выступил с большим концертом в Ташкенте.
Концерта популярного российского рэп-исполнителя столичная публика ждала с особым интересом и волнением, так как, во-первых, он впервые выступал в Узбекистане, а во-вторых, певцу пришлось перенести выступление из Anhor Lokomotiv во Дворец "Дружбы Народов".
Устроители приняли решение о перемене площадки "в связи с многочисленными просьбами со стороны поклонников".
Исполнитель выложил в своем аккаунте в Instagram ролик, в котором продемонстрировал кадры с концерта в Ташкенте.
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Рэпер зарядил энергией весь зал - зрители подпевали ему, поднимали руки в такт песен и отвечали на реплики Тимати.
Ранее стало известно, что этой осенью в центре Ташкента откроется ресторан сети Black Star Burger, одним из основателей которой является Тимати.