Это было шоу: Тимати ярко выступил в Ташкенте

Популярный российский рэпер очень тепло общался с ташкентской публикой, и зрители с удовольствием подпевали ему.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Известный певец Тимати выступил с большим концертом в Ташкенте.

Концерта популярного российского рэп-исполнителя столичная публика ждала с особым интересом и волнением, так как, во-первых, он впервые выступал в Узбекистане, а во-вторых, певцу пришлось перенести выступление из Anhor Lokomotiv во Дворец "Дружбы Народов".

Устроители приняли решение о перемене площадки "в связи с многочисленными просьбами со стороны поклонников".

Исполнитель выложил в своем аккаунте в Instagram ролик, в котором продемонстрировал кадры с концерта в Ташкенте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ташкент, Рахмат !!! 🇺🇿👍🏼 #турпоколениетимати Публикация от Black Star (@timatiofficial) 27 Ноя 2018 в 12:44 PST

Рэпер зарядил энергией весь зал - зрители подпевали ему, поднимали руки в такт песен и отвечали на реплики Тимати.

Ранее стало известно, что этой осенью в центре Ташкента откроется ресторан сети Black Star Burger, одним из основателей которой является Тимати.