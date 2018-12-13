В Таджикистане запретили "Богемскую рапсодию"

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В Таджикистане из-за провокационных сцен запрещен показ американо-британской картины "Богемская рапсодия" Брайана Сингера, сообщает РИА Новости со ссылкой на комиссию "Таджикфильма" по выдаче лицензий. В последние три года все иностранные киноленты должны получать ее разрешение.

"Показ запрещен в связи с провокационными сценами, имеющими место в картине", — сообщили в комиссии по выдаче лицензий. Однако не уточнили, какие именно сцены являются провокационными.

"Богемская рапсодия" рассказывает историю легендарной рок-группы Queen и ее вокалиста Фредди Меркьюри.

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Фильм признан самым кассовым музыкальным байопиком в истории кинематографа, а песня "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) — самой популярной композицией XX века.

В Узбекистане также есть списки запрещенных к показу кинематографических произведений. Последний из них был опубликован в октябре, в него вошли 103 фильма и сериала. В их числе — дилогия "Нимфоманка" и скандальные "50 оттенков серого".

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