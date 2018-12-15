На церемонию собралась толпа людей, среди присутствующих – много известных лиц, актеров и режиссеров.

ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. На одном из кладбищ Ташкента в субботу днем началась церемония прощания с юмористом Обидом Асомовым, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На похороны собралось большое количество людей, среди них – известные лица, известные узбекистанские актеры и режиссеры.

В Ташкенте прощаются с Обидом Асомовым © Sputnik /

Прощание с Обидом Асомовым проходит в Ташкенте © Sputnik / 1 / 2 © Sputnik / В Ташкенте прощаются с Обидом Асомовым

Заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов скончался в пятницу, 14 декабря, в больнице Ташкента. Многочисленные друзья юмориста выразили соболезнования его семье и поклонникам.

Обид Асомов – русский и узбекский актер-комик, родился в 1963 году Ташкенте. Прославился благодаря участию в юмористической передаче «Кривое зеркало», снимался в фильмах «По закону джунглей», «Горе-злосчастье» и других. Был женат, имел четверых детей.