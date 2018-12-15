ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. На одном из кладбищ Ташкента в субботу днем началась церемония прощания с юмористом Обидом Асомовым, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На похороны собралось большое количество людей, среди них – известные лица, известные узбекистанские актеры и режиссеры.
- В Ташкенте прощаются с Обидом Асомовым© Sputnik /
- Прощание с Обидом Асомовым проходит в Ташкенте© Sputnik /
Заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов скончался в пятницу, 14 декабря, в больнице Ташкента. Многочисленные друзья юмориста выразили соболезнования его семье и поклонникам.
Обид Асомов – русский и узбекский актер-комик, родился в 1963 году Ташкенте. Прославился благодаря участию в юмористической передаче «Кривое зеркало», снимался в фильмах «По закону джунглей», «Горе-злосчастье» и других. Был женат, имел четверых детей.