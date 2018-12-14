В Узбекистане скончался Обид Асомов

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов скончался в пятницу, 14 декабря, в больнице Ташкента.

Соответствующую информацию Sputnik Узбекистан подтвердили в "Узбекконцерте".

Артисту было 55 лет. Он скончался от инфаркта.

На днях в ряде СМИ появилась информация о том, что он находится в реанимации, однако администратор артиста заявил в интервью корреспонденту Sputnik, что здоровью Асомова ничего не угрожает.

Многочисленные друзья Обида Асомова уже отреагировали на печальное известие и выражают соболезнования его семье и поклонникам.

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Популярная юмористка Халима Ибрагимова написала: "Учитель, пусть душа Ваша перенесется в рай".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Охиратиз обод жойиз жаннатда бусин устоз 😪😪😪 Публикация от Хаммага е"к,ишим шартмас!!! (@xalimaxonim) 14 Дек 2018 в 5:25 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Hudo rahmat qilsin🙏 Joylari jannatda bo’lsin 😰😰😰😰🙏🙏🙏🙏. Публикация от Райхон Ганиева (@rayhonganieva) 14 Дек 2018 в 5:32 PST Скорбный пост также разместила певица Райхон. Она написала: "Hudo rahmat qilsin. Joylari jannatda bo’lsin".

Заслуженный артист Узбекистана родился 22 октября 1963 года в Ташкенте. В 1993 году основал своей театр "Обид-А".

В конце 2000-х годов принимал участие в телешоу "Кривое зеркало".

В мае текущего года он был назначен директором ГУП "Студия мультипликационных фильмов".

Редакция Sputnik выражает искренние соболезнования семье артиста