В Узбекистане скончался Обид Асомов

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов скончался в пятницу, 14 декабря, в больнице Ташкента.
Соответствующую информацию Sputnik Узбекистан подтвердили в "Узбекконцерте".
Артисту было 55 лет. Он скончался от инфаркта.
На днях в ряде СМИ появилась информация о том, что он находится в реанимации, однако администратор артиста заявил в интервью корреспонденту Sputnik, что здоровью Асомова ничего не угрожает.
Многочисленные друзья Обида Асомова уже отреагировали на печальное известие и выражают соболезнования его семье и поклонникам.
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Популярная юмористка Халима Ибрагимова написала: "Учитель, пусть душа Ваша перенесется в рай".
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Редакция Sputnik выражает искренние соболезнования семье артиста