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Рэпер Sun Jay

Рэпер San Jay снова конфликтует, теперь с сыном Шерали Джураева

NUZ.UZ
Культура
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Причиной раздора стала композиция "Гулбадан", которую рэпер перепел.

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Один из сыновей Шерали Джураева предъявил претензии к рэперу Санжару Джавбердиеву, выступающему под псевдонимом San Jay из-за песни Джураева "Гулбадан", которую San Jay перепел.

После появления новой версии композиции "Гулбадан" один из сыновей Джураева обвинил San Jay в нарушении авторских прав и сумел добиться блокировки кавера на портале RizaNova, сообщает NUZ.UZ.

Во время прямого эфира на своей странице в Instagram рэпер пояснил, что только использовал текст песни, наложив его на собственную музыку.

"Сам Шерали Джураев никогда ко мне претензий не имел, а его сыновья всегда конфликтуют", - заявил он.

San Jay также сообщил, что уже подал в суд на сына певца, чтобы добиться разрешения на исполнение этой композиции.

Ранее закончился миром конфликт рэпера с популярной узбекской певицей Юлдуз Усмановой. Перед этим они обменялись в Сети нелицеприятными комментариями в адрес друг друга. Джавбердиев обвинил народную артистку в том, что она позаимствовала у него идею песни "Я Королева" ("Кироличаман").

В свою очередь Усманова ответила тем, что это неправда и рэпер просто хочет получить свою долю популярности за ее счет.




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