Рэпер San Jay снова конфликтует, теперь с сыном Шерали Джураева

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Один из сыновей Шерали Джураева предъявил претензии к рэперу Санжару Джавбердиеву, выступающему под псевдонимом San Jay из-за песни Джураева "Гулбадан", которую San Jay перепел.
После появления новой версии композиции "Гулбадан" один из сыновей Джураева обвинил San Jay в нарушении авторских прав и сумел добиться блокировки кавера на портале RizaNova, сообщает NUZ.UZ.
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Талабларга Биноан, Гульбадан!!! Cover & Mash up!!! С уважением к творчеству Шерали Джураева !!! Слова Ш. Джураева ! Музыка San Jay ! Аранжировка @sanjband и Зухритдин Мелиев @zmm_music Ким нима дейишадан катий назар!!! Ман Шерали Джураевни хурмат киламан !!! Шунинг учун, шу инсонни кушикларига узгача мехр бериб, янгича усулда айтиб чикдим!!!
Во время прямого эфира на своей странице в Instagram рэпер пояснил, что только использовал текст песни, наложив его на собственную музыку.
"Сам Шерали Джураев никогда ко мне претензий не имел, а его сыновья всегда конфликтуют", - заявил он.
San Jay также сообщил, что уже подал в суд на сына певца, чтобы добиться разрешения на исполнение этой композиции.
Ранее закончился миром конфликт рэпера с популярной узбекской певицей Юлдуз Усмановой. Перед этим они обменялись в Сети нелицеприятными комментариями в адрес друг друга. Джавбердиев обвинил народную артистку в том, что она позаимствовала у него идею песни "Я Королева" ("Кироличаман").
В свою очередь Усманова ответила тем, что это неправда и рэпер просто хочет получить свою долю популярности за ее счет.