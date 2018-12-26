Прощен и обласкан: чем закончилась встреча Юлдуз Усмановой и рэпера San Jay

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Судя по всему, в рядах узбекской эстрады воцарился мир и покой. Ушли в прошлое все споры и ругань. По крайней мере, миром завершился конфликт, который разгорелся недавно между популярной узбекской певицей Юлдуз Усмановой и рэп-исполнителем San Jay.
Узбекистанская юмористка Халима Ибрагимова опубликовала на своей страничке в Instagram видео, где примадонна принимает в свой рождения роскошный букет от Санжара Джавбердиева (выступающего под сценическим псевдонимом San Jay).
Он явился к своей коллеге по цеху с букетом роз и публично извинился перед ней. "Если я вас чем-то обидел, вы меня должны простить!", - сказал он.
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@sanj7000 Карвоооооон @yulduzibragimovnausmonova га миннатдорчилик билдирди😊⭐️👏🏽
Юлдуз Усманова благосклонно приняла гостя, пошутив, что если будет нужно, обязательно "посадит его в тюрьму". При этом она позволила взять себя за руку и примкнуть к ней с поцелуем.
Далее San Jay, уже сидя за общим столом, исполнил романтическую композицию на узбекском языке.
Отметим, что исполнитель навестил Усманову после того, как глава Узбекконцерта лично пообещал ему выдать долгожданную лицензию на выступление в Узбекистане. Взяв тост, San Jay поблагодарил руководство Узбекконцерта, а затем и лично Усманову за поддержку и помощь при решении этого вопроса.
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Шов шувли учрашув хаммани лол колдирди. Котта бахслага сабаб булган тема Яхши якун топди! Одамлага куйиб берсен Нималар димиди главныйси @yulduzibragimovnausmonova Санжарга @sanj7000 уз маслахатларини аямадилар. Яна кимми олдига опа дип боришлари мумкун. Атрофдигилани гап сузини четга суриб шахдам к,адамлар ила мард булиб опани куйнини олишам хамма санаткоргамас!
Напомним, ранее Юлдуз Усманова и Санжар Джавбердиев обменялись в Сети нелицеприятными комментариями в адрес друг друга. Джавбердиев обвинил народную артистку в том, что она позаимствовала у него идею песни "Я Королева" ("Кироличаман").
В свою очередь Усманова ответила тем, что это неправда и рэпер просто хочет получить свою долю популярности за ее счет.