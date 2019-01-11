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Мавзолей Имам аль-Бухари

В Пакистане презентовали книгу о путешествии по Узбекистану

© Официальный сайт комплекса Имам аль-Бухари
Культура
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Авторы книги — популярные в Пакистане блогеры, посол туристического бренда Узбекистана Косим Алишах и преподаватель-консультант Алтаф Ахмед.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В пакистанском городе Лахор состоялась презентация книги "Из Ташкента в Стамбул", сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана. Издание вышло в свет на языке урду — одном из двух официальных языков страны.

Книга основана на впечатлениях от туристической поездки по маршруту Лахор – Ташкент – Стамбул.

"В иллюстрированном фотографиями издании с особой теплотой описываются уникальное культурно-историческое и религиозно-духовное наследие Ташкента, Самарканда и Бухары, а также традиции узбекского народа, которые представляют огромный интерес для иностранных туристов", — отметили в пресс-службе.

Авторы отметили, что Узбекистан предлагает уникальные по своей исторической и духовной значимости паломнические места — комплексы Имама аль-Бухари, Хазрати-Имам, Бахоуддина Накшбанда и другие, а Бухара и Самарканд всегда рассматривались в качестве центров исламской культуры не только в регионе, но и во всем мире.

В Пакистане презентовали книгу о путешествии по Узбекистану
Пресс-служба МИД Узбекистана
В Пакистане презентовали книгу о путешествии по Узбекистану

Объекты истории и культуры в Узбекистане, чистота в городах республики, гостеприимность народа заслуживают похвалы и являются предметами изучения для Пакистана, заявили авторы произведения.

Фотографии и ковры: что вошло в новые тома издания о наследии Узбекистана >>>

Теги:
книга, Узбекская культура, Пакистан



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