Вдохновленный Востоком: как мальчик из Джаркургана стал известным художником

Художник Нигмат Джураев родился в Узбекистане, а молодость провел в Таджикистане. Любовь к двум родинам отражена в его картинах.

ДУШАНБЕ, 11 янв - Sputnik, Марина Чернышова-Мельник. Живописное творчество художника Нигмата Джураева пропитано Востоком и по сути является объяснением в любви к нему.

Его картины покупают музеи Таджикистана, Узбекистана и ценители искусства в Европе. Также Нигмат известный кинохудожник, создал декорации для множества фильмов.

Он таджик по национальности, родился в Узбекистане, много лет провел в Таджикистане и стал символом дружбы двух государств.

© Foto : Из личного архива Нигмата Джураева Художник Нигмат Джураев на фоне декораций к фильму "Человек-ветер", 2007 год

Свою историю о том, что положило начало его творческому пути, живописец рассказал Sputnik Таджикистан.

Волшебный гость с богатырями

Нигмат родился в городе Джаркургане, что расположен в Сурхандарьинской области Узбекистана. Родители родом из Аштского района Согдийской области Таджикистана. Они переехали в Джаркурган из-за работы отца, и вскоре там появился на свет будущий художник. Позже семья Джураевых вернулась на родину.

Детство было очень счастливым и спокойным, типичным для маленького городка. Нигмат часто играл в футбол с соседскими ребятишками.

Все изменилось, когда мальчик увлекся искусством. Тогда ему было 5 лет, отец привел в дом художника-оформителя, он приехал в Джаркурган по распределению, как было принято в советское время, и поселился у Джураевых.

"Художник писал на заказ репродукцию картины Васнецова "Богатыри". И вот у нас дома появилось огромное полотно. Я был впечатлен! Никогда не видел таких масштабов искусства, чтобы герои картин были огромными, как люди. Тем более, в музее на экспонаты смотришь с отдаления, а здесь я мог подойти к картине, почувствовать ее энергетику. Русские богатыри выглядели, как живые", – вспоминает Нигмат.

Так он начал брать уроки у художника.

"Каждый день я пробовал создавать рисунки на бумаге. Честно говоря, я даже не помню, как звали нашего гостя и как долго он жил в нашем доме, я ведь был маленьким. Память сохранила только впечатления. Знаю лишь, что этот человек был, как ангел, с длинными светлыми волосами и вытянутым лицом: очень добрый и чуткий учитель, который открыл мне мир творчества"- рассказывает мастер о своих ощущениях.

Фотография из личного архива Полуголая красота, или Откровенное искусство от таджикской художницы

Так Нигмат начал рисовать, сам, без какого-либо принуждения. Как-то даже расписал дом.

"Помню, мы вернулись в Таджикистан и заселились в большой, чистый, белый дом. Мне захотелось добавить красок. Я взял в руки уголь, забрался по лестнице и начал рисовать на верхней части стены. Изобразил холмы, цветы, птичек… то, что видит ребенок каждый день, живя в горной стране. Когда слез и посмотрел на рисунок снизу, думал, родители меня отругают. Но им понравилось мое творчество. Так и стал дальше развиваться самоучкой", – рассказывает Джураев.

Первая учеба и единственная любовь Джураева

Найдя свое призвание, Нигмат решил совершенствоваться в будущей профессии. В 1977-м он поступил в Республиканское художественное училище имени Р. Олимова в Душанбе. Предпочел учебу в столице Таджикистана, потому что, во-первых, там была крепкая художественная школа, а во-вторых, он любил красивый город Душанбе, который в советское время носил неофициальный титул "Маленький Петербург".

Из личного архива Нигмата Джураева Картина художника Нигмата Джураева "Мечтатели", 2017 год

В училище будущий художник постигал разные виды техник рисования: карандаш, пастель, акварель, масляные краски (их он особенно любил).

"Я обожал делать большие мазки на бумаге, экспериментировать. Учителя нам советовали наблюдать в поисках образов. Я смотрел на людей на улицах, иногда уезжал в горы и вдохновлялся пейзажами", – говорит Нигмат.

В первые годы ему было тяжело, в школе до этого он проучился до 8 класса, были пробелы по общеобразовательным предметам. Также юноша жил в общежитии, вдали от родных. Зато он делил комнату с одноклассниками, которые стали его друзьями. По сей день они поддерживают добрые отношения.

Нигмат с удовольствием вспоминает, как он впервые влюбился. Девушка была дочерью его учителя живописи – известного в Таджикистане художника Батыра Аллабергенова, необычного человека, друга, отца, который открыл перед ним врата искусства и многому научил.

"Как-то он пригласил меня к себе в гости. Приходим, а около дома во дворе резвится ребенок в красном платье с национальной вышивкой. Девочка была очень красива, еще и солнце в тот день светило так ярко! Я запомнил даже ленточку с ключом от дома, что бликовал у нее на шее. Подумал про себя, что обязательно нарисую с натуры эту красоту", – вспоминает Джураев.

Из личного архива Нигмата Джураева Картина художника Нигмата Джураева "Теплый день. Смотрины", 2014 год

Он тогда учился на первом курсе, а Айрин была на пять лет младше. Эта первая любовь оказалась на всю жизнь. Позже Нигмат и Айрин поженились и уже много лет вместе. Супруга тоже принадлежит к миру искусства: она искусствовед, дизайнер, специализируется по росписи на ткани.

Искусство посвящаю Востоку

После окончания художественного училища Джураев поступил в Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Н. Островского. Он тогда имел большой рейтинг среди творческих вузов СССР, поэтому художник принял решение поступать именно туда, для чего переехал в Узбекистан.

В институте ему повезло учиться в мастерской знаменитого кинохудожника Эммануэля Калонтарова. Живой классик учил драматургии и композиции кино, всем нюансам киноизображения.

"Хотелось бы вспомнить еще одного талантливого художника и педагога по рисунку и живописи – Виктора Петровича Соседова. Их всех уже, к сожалению, нет в живых, но их вклад в мое профессиональное обучение и жизненное мировоззрение бесценен. Вообще с наставниками мне очень повезло, они сыграли важную роль на разных этапах взросления и понимания своего выбора", – говорит художник.

Из личного архива Нигмата Джураева Картина художника Нигмата Джураева "Бокал вина", 2012 год

Уже давно Нигмат пишет картины. Они – его главная деятельность, работа и форма самовыражения. Картины художника посвящены Востоку, азиатской культуре.

"Моя родина – Таджикистан и Узбекистан – это земля, по которой когда-то проходил Великий Шелковый путь. Здесь произошло слияние различных культур, что отразилось на искусстве Востока, на поэзии и науке. Это место, где можно черпать вдохновение бесконечно. Здесь так много красок, тепла и солнца, кругом жизнь кипит. Игра света и тени, люди позитивные, много улыбаются. А что еще нужно творческому человеку!" – произносит Джураев, добавляя, что в свое время отказался от переезда в Австрию, Россию и Казахстан.

Его картины с национальными мотивами хранятся в музеях и частных коллекциях ценителей искусства.

Нигмат Джураев и кино

Основная профессия Джураева – художник-постановщик кино. Он создал декорации к фильмам "Братан", "Кош ба кош", "Родина ждет", "Человек-ветер", "Ожидание моря" и другим. Долгое время сотрудничал с киностудией "Таджикфильм".

"Роль художника в кино – это большой труд. Здесь важно совмещать много профессий – от поэта до каменщика, так сказать. Работа над фильмом подразумевает и понимание замысла режиссера, и знание драматургии, истории искусства, композиционного решения. Мне вообще повезло в творческой киношной жизни работать с талантливыми, серьезными режиссерами. Один Бахтиер Худойназаров чего стоит. Он сам был большим художником, тонко чувствующим изображение и ритмику фильма. Очень серьезно относился к любой мелочи на экране. Жаль, что такой мастер рано ушел, у него было еще много идей и планов", – делится воспоминаниями художник.

Звездный опыт Нигмата – работа в художественном фильме "Лунный папа" Худойназарова. Этот проект был осуществлен совместно с европейскими странами в конце 1990-х. Джураев вспоминает, как его команда выстроила целый город под сценарным названием "Фархор" на севере Таджикистана, на берегу искусственного моря Кайраккум. В нем были дома, магазины, театр и все, что нужно для жизни, – от газетного ларька до аэропорта.

Из личного архива Нигмата Джураева Картина художника Нигмата Джураева "Дама в медальоне", 2015 год

"Мы проделали огромную работу. Конечно, незабываемые ощущения, когда ты вкладываешь всего себя, любовь и творчество в строительство и обживание декораций, и на абсолютно пустом месте, на фоне библейских холмов появляется целый город. Иногда я приезжал туда по ночам, зажигались фонари, и можно было созерцать пространство вокруг. Живой организм, в котором столько жизни и поэзии!" – вспоминает Нигмат.

© Foto : Из личного архива Дилором Ахмедовой Как артистка балета из Маргилана учит жителей Петербурга танцевать

Фильм "Лунный папа" посвящен девушке Мамлакат, которая полюбила псевдоактера из приехавшего на гастроли театра. Главную роль исполнила известная актриса Чулпан Хаматова. Эту картину отметили многими престижными наградами и отдельно самого режиссера Худойназарова. Жаль только, что декорации, созданные Джураевым, нигде не использовали после съемок.

Друг Нигмата, известный актер и режиссер Фируз Сабзалиев даже посвятил ему шуточное двустишье: "Не каждому дано так щедро жить – друзьям на память города дарить". Однако художник говорит, что слова не только о нем, но и о людях, которые принимали участие в этом проекте.

"В общем, искусство кино мне очень нравится. Это моя жизнь, всегда решение каких-то новых задач. А еще работа всегда мобильна, дает возможность увидеть разные места Земли. Именно благодаря дороге поэт становится поэтом", – отмечает мастер.

Сейчас он как раз готовится создавать декорации к очередному фильму. На этот раз съемки пройдут в Беларуси.

Обойти бы Землю с карандашом в руке!

Сейчас жизнь Нигмата Джураева составляют любимая семья, картины, декорации для кино. И так уже много лет! И ему это нравится. Художник живет в Ташкенте, участвует в выставках, которые проходят в дорогих его сердцу Узбекистане и Таджикистане, а также за рубежом.

Много раз его персональные вернисажи проходили в Москве. Сейчас работы Джураева эспонируются в модной арт-галерее "Бодом" в Ташкенте. Это - не считая таджикских музеев и частных коллекций, упомянутых выше.

Иногда работа над фильмами идет очень долго, и только потом Нигмат переключается на живопись.

"Сейчас я работаю над большим кинопроектом, посвященным героям Великой Отечественной войны. Это совместное производство Узбекистана, Беларуси и Китая. В мастерской стоят недописанные холсты. Надеюсь, как-нибудь появится свободное время для живописи и я закончу начатое", – говорит художник.

К сожалению, в круговороте дел Джураев редко навещает землю предков. В Таджикистане живут его мама, большая семья родственников, а также друзья и коллеги.

"Не так часто, как хотелось бы, я вижу родину. Но друзья приглашают на интересные проекты, и я надеюсь, что в будущем удастся поработать вместе. Для художника вся жизнь – вдохновение. Чем старше я становлюсь, тем больше люблю природу, солнце, людей, детей, эмоции. Обожаю пешие прогулки, мечтаю пешком обойти весь земной шар с карандашом в руке. Новые планы есть всегда, пока мы живы. У меня есть желание творить, и с каждым годом оно только усиливается", – заключает мастер.