Вдохновленный Востоком: как мальчик из Джаркургана стал известным художником

ДУШАНБЕ, 11 янв - Sputnik, Марина Чернышова-Мельник. Живописное творчество художника Нигмата Джураева пропитано Востоком и по сути является объяснением в любви к нему.
Его картины покупают музеи Таджикистана, Узбекистана и ценители искусства в Европе. Также Нигмат известный кинохудожник, создал декорации для множества фильмов.
Он таджик по национальности, родился в Узбекистане, много лет провел в Таджикистане и стал символом дружбы двух государств.
Свою историю о том, что положило начало его творческому пути, живописец рассказал Sputnik Таджикистан.
Волшебный гость с богатырями
Нигмат родился в городе Джаркургане, что расположен в Сурхандарьинской области Узбекистана. Родители родом из Аштского района Согдийской области Таджикистана. Они переехали в Джаркурган из-за работы отца, и вскоре там появился на свет будущий художник. Позже семья Джураевых вернулась на родину.
Детство было очень счастливым и спокойным, типичным для маленького городка. Нигмат часто играл в футбол с соседскими ребятишками.
Все изменилось, когда мальчик увлекся искусством. Тогда ему было 5 лет, отец привел в дом художника-оформителя, он приехал в Джаркурган по распределению, как было принято в советское время, и поселился у Джураевых.
"Художник писал на заказ репродукцию картины Васнецова "Богатыри". И вот у нас дома появилось огромное полотно. Я был впечатлен! Никогда не видел таких масштабов искусства, чтобы герои картин были огромными, как люди. Тем более, в музее на экспонаты смотришь с отдаления, а здесь я мог подойти к картине, почувствовать ее энергетику. Русские богатыри выглядели, как живые", – вспоминает Нигмат.
Так он начал брать уроки у художника.
"Каждый день я пробовал создавать рисунки на бумаге. Честно говоря, я даже не помню, как звали нашего гостя и как долго он жил в нашем доме, я ведь был маленьким. Память сохранила только впечатления. Знаю лишь, что этот человек был, как ангел, с длинными светлыми волосами и вытянутым лицом: очень добрый и чуткий учитель, который открыл мне мир творчества"- рассказывает мастер о своих ощущениях.
Так Нигмат начал рисовать, сам, без какого-либо принуждения. Как-то даже расписал дом.
"Помню, мы вернулись в Таджикистан и заселились в большой, чистый, белый дом. Мне захотелось добавить красок. Я взял в руки уголь, забрался по лестнице и начал рисовать на верхней части стены. Изобразил холмы, цветы, птичек… то, что видит ребенок каждый день, живя в горной стране. Когда слез и посмотрел на рисунок снизу, думал, родители меня отругают. Но им понравилось мое творчество. Так и стал дальше развиваться самоучкой", – рассказывает Джураев.
Первая учеба и единственная любовь Джураева
Найдя свое призвание, Нигмат решил совершенствоваться в будущей профессии. В 1977-м он поступил в Республиканское художественное училище имени Р. Олимова в Душанбе. Предпочел учебу в столице Таджикистана, потому что, во-первых, там была крепкая художественная школа, а во-вторых, он любил красивый город Душанбе, который в советское время носил неофициальный титул "Маленький Петербург".
В училище будущий художник постигал разные виды техник рисования: карандаш, пастель, акварель, масляные краски (их он особенно любил).
"Я обожал делать большие мазки на бумаге, экспериментировать. Учителя нам советовали наблюдать в поисках образов. Я смотрел на людей на улицах, иногда уезжал в горы и вдохновлялся пейзажами", – говорит Нигмат.
В первые годы ему было тяжело, в школе до этого он проучился до 8 класса, были пробелы по общеобразовательным предметам. Также юноша жил в общежитии, вдали от родных. Зато он делил комнату с одноклассниками, которые стали его друзьями. По сей день они поддерживают добрые отношения.
Нигмат с удовольствием вспоминает, как он впервые влюбился. Девушка была дочерью его учителя живописи – известного в Таджикистане художника Батыра Аллабергенова, необычного человека, друга, отца, который открыл перед ним врата искусства и многому научил.
"Как-то он пригласил меня к себе в гости. Приходим, а около дома во дворе резвится ребенок в красном платье с национальной вышивкой. Девочка была очень красива, еще и солнце в тот день светило так ярко! Я запомнил даже ленточку с ключом от дома, что бликовал у нее на шее. Подумал про себя, что обязательно нарисую с натуры эту красоту", – вспоминает Джураев.
Он тогда учился на первом курсе, а Айрин была на пять лет младше. Эта первая любовь оказалась на всю жизнь. Позже Нигмат и Айрин поженились и уже много лет вместе. Супруга тоже принадлежит к миру искусства: она искусствовед, дизайнер, специализируется по росписи на ткани.
Искусство посвящаю Востоку
После окончания художественного училища Джураев поступил в Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Н. Островского. Он тогда имел большой рейтинг среди творческих вузов СССР, поэтому художник принял решение поступать именно туда, для чего переехал в Узбекистан.
В институте ему повезло учиться в мастерской знаменитого кинохудожника Эммануэля Калонтарова. Живой классик учил драматургии и композиции кино, всем нюансам киноизображения.
"Хотелось бы вспомнить еще одного талантливого художника и педагога по рисунку и живописи – Виктора Петровича Соседова. Их всех уже, к сожалению, нет в живых, но их вклад в мое профессиональное обучение и жизненное мировоззрение бесценен. Вообще с наставниками мне очень повезло, они сыграли важную роль на разных этапах взросления и понимания своего выбора", – говорит художник.
Уже давно Нигмат пишет картины. Они – его главная деятельность, работа и форма самовыражения. Картины художника посвящены Востоку, азиатской культуре.
"Моя родина – Таджикистан и Узбекистан – это земля, по которой когда-то проходил Великий Шелковый путь. Здесь произошло слияние различных культур, что отразилось на искусстве Востока, на поэзии и науке. Это место, где можно черпать вдохновение бесконечно. Здесь так много красок, тепла и солнца, кругом жизнь кипит. Игра света и тени, люди позитивные, много улыбаются. А что еще нужно творческому человеку!" – произносит Джураев, добавляя, что в свое время отказался от переезда в Австрию, Россию и Казахстан.
Его картины с национальными мотивами хранятся в музеях и частных коллекциях ценителей искусства.
Нигмат Джураев и кино
Основная профессия Джураева – художник-постановщик кино. Он создал декорации к фильмам "Братан", "Кош ба кош", "Родина ждет", "Человек-ветер", "Ожидание моря" и другим. Долгое время сотрудничал с киностудией "Таджикфильм".
"Роль художника в кино – это большой труд. Здесь важно совмещать много профессий – от поэта до каменщика, так сказать. Работа над фильмом подразумевает и понимание замысла режиссера, и знание драматургии, истории искусства, композиционного решения. Мне вообще повезло в творческой киношной жизни работать с талантливыми, серьезными режиссерами. Один Бахтиер Худойназаров чего стоит. Он сам был большим художником, тонко чувствующим изображение и ритмику фильма. Очень серьезно относился к любой мелочи на экране. Жаль, что такой мастер рано ушел, у него было еще много идей и планов", – делится воспоминаниями художник.
Звездный опыт Нигмата – работа в художественном фильме "Лунный папа" Худойназарова. Этот проект был осуществлен совместно с европейскими странами в конце 1990-х. Джураев вспоминает, как его команда выстроила целый город под сценарным названием "Фархор" на севере Таджикистана, на берегу искусственного моря Кайраккум. В нем были дома, магазины, театр и все, что нужно для жизни, – от газетного ларька до аэропорта.
"Мы проделали огромную работу. Конечно, незабываемые ощущения, когда ты вкладываешь всего себя, любовь и творчество в строительство и обживание декораций, и на абсолютно пустом месте, на фоне библейских холмов появляется целый город. Иногда я приезжал туда по ночам, зажигались фонари, и можно было созерцать пространство вокруг. Живой организм, в котором столько жизни и поэзии!" – вспоминает Нигмат.
Фильм "Лунный папа" посвящен девушке Мамлакат, которая полюбила псевдоактера из приехавшего на гастроли театра. Главную роль исполнила известная актриса Чулпан Хаматова. Эту картину отметили многими престижными наградами и отдельно самого режиссера Худойназарова. Жаль только, что декорации, созданные Джураевым, нигде не использовали после съемок.
Друг Нигмата, известный актер и режиссер Фируз Сабзалиев даже посвятил ему шуточное двустишье: "Не каждому дано так щедро жить – друзьям на память города дарить". Однако художник говорит, что слова не только о нем, но и о людях, которые принимали участие в этом проекте.
"В общем, искусство кино мне очень нравится. Это моя жизнь, всегда решение каких-то новых задач. А еще работа всегда мобильна, дает возможность увидеть разные места Земли. Именно благодаря дороге поэт становится поэтом", – отмечает мастер.
Сейчас он как раз готовится создавать декорации к очередному фильму. На этот раз съемки пройдут в Беларуси.
Обойти бы Землю с карандашом в руке!
Сейчас жизнь Нигмата Джураева составляют любимая семья, картины, декорации для кино. И так уже много лет! И ему это нравится. Художник живет в Ташкенте, участвует в выставках, которые проходят в дорогих его сердцу Узбекистане и Таджикистане, а также за рубежом.
Много раз его персональные вернисажи проходили в Москве. Сейчас работы Джураева эспонируются в модной арт-галерее "Бодом" в Ташкенте. Это - не считая таджикских музеев и частных коллекций, упомянутых выше.
Иногда работа над фильмами идет очень долго, и только потом Нигмат переключается на живопись.
"Сейчас я работаю над большим кинопроектом, посвященным героям Великой Отечественной войны. Это совместное производство Узбекистана, Беларуси и Китая. В мастерской стоят недописанные холсты. Надеюсь, как-нибудь появится свободное время для живописи и я закончу начатое", – говорит художник.
К сожалению, в круговороте дел Джураев редко навещает землю предков. В Таджикистане живут его мама, большая семья родственников, а также друзья и коллеги.
"Не так часто, как хотелось бы, я вижу родину. Но друзья приглашают на интересные проекты, и я надеюсь, что в будущем удастся поработать вместе. Для художника вся жизнь – вдохновение. Чем старше я становлюсь, тем больше люблю природу, солнце, людей, детей, эмоции. Обожаю пешие прогулки, мечтаю пешком обойти весь земной шар с карандашом в руке. Новые планы есть всегда, пока мы живы. У меня есть желание творить, и с каждым годом оно только усиливается", – заключает мастер.