Шахзода откровенно поделилась тем, что для нее значит счастье

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. По мнению певицы Шахзоды, есть два состояния счастья – тихое, личное, и такое, с которым хочется поделиться со всем миром .
"Иногда счастье любит тишину. Тебе просто хочется сложить его под подушку и никому не показывать, никому не говорить, а просто тихо обнимать ночью, вспоминать и танцевать сердцем. Бывает другое — когда тебе хочется рассказать об этом всему миру. Хочется раздавать эту радость каждому, хотя ни один человек не переживёт это счастье так, как ты сам", - написала исполнительница.
И неважно, уверена Шахзода, кричишь ли ты о своем счастье или складываешь под подушку. Самое главное, чтобы это было от сердца.
Артистка призналась, что к рассуждению о счастье ее подтолкнул текст (который она также опубликовала на своей странице), в котором говорится, что счастье обязательно должно быть тихим. Автор этого поста заявляет, что мир очень жесток, и ни один человек на свете не способен порадоваться за другого искренне.
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Недавно вычитала... Делюсь...Что нельзя всех судить по себе. Надо чётко понимать,что если вы искренний и открытый человек ,который с открытой душой ко всем ,то не стоит ждать взаимной радости от других. Мир жесток и каждый играет по своим правилам ,а значит надо подстраиваться и выстраивать свои правила. Если вы думаете ,что за вас порадуются,когда у вас лучше,чем у других-это вовсе не так ,кроме вашей семьи никто никогда не сделает это искренне. Не стоит делиться со всеми своими планами и быть открытым человеком,вам это выйдет боком по итогу.Если у вас есть любимый человек,берегите ваши отношения и старайтесь как можно меньше о них рассказывать. P/s ..... А это моё мнение)) Мне кажется, есть два состояния счастья. Иногда счастье любит тишину. Тебе просто хочется сложить его под подушку и никому не показывать, никому не говорить, а просто тихо обнимать ночью, вспоминать и танцевать сердцем. Бывает другое — когда тебе хочется рассказать об этом всему миру. Хочется раздавать эту радость каждому, хотя ни один человек не переживёт это счастье так, как ты сам. На самом же деле, не имеет значение, как ты ведёшь себя во всём, что происходит: кричишь или складываешь под подушку. Самое главное, чтобы это было от сердца❤️Искренне #Худогашукур🕊
Отметим, что у певицы Шахзоды около 3 миллионов подписчиков, которые ждут ее новых постов и фото- и видеозарисовок о том, как протекает ее жизнь. Недавно певица рассказала, как провела новогодние каникулы в Дубае. На своей странице в Instagram она пожелала поклонникам счастья, любви и удачи и поделилась фото.