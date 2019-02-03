Шахзода откровенно поделилась тем, что для нее значит счастье

Популярная узбекская певица Шахзода поделилась со своими подписчиками в instagram о том, что такое счастье и стоит ли выставлять его на всеобщее обозрение.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. По мнению певицы Шахзоды, есть два состояния счастья – тихое, личное, и такое, с которым хочется поделиться со всем миром .

"Иногда счастье любит тишину. Тебе просто хочется сложить его под подушку и никому не показывать, никому не говорить, а просто тихо обнимать ночью, вспоминать и танцевать сердцем. Бывает другое — когда тебе хочется рассказать об этом всему миру. Хочется раздавать эту радость каждому, хотя ни один человек не переживёт это счастье так, как ты сам", - написала исполнительница.

И неважно, уверена Шахзода, кричишь ли ты о своем счастье или складываешь под подушку. Самое главное, чтобы это было от сердца.

Артистка призналась, что к рассуждению о счастье ее подтолкнул текст (который она также опубликовала на своей странице), в котором говорится, что счастье обязательно должно быть тихим. Автор этого поста заявляет, что мир очень жесток, и ни один человек на свете не способен порадоваться за другого искренне.

Отметим, что у певицы Шахзоды около 3 миллионов подписчиков, которые ждут ее новых постов и фото- и видеозарисовок о том, как протекает ее жизнь. Недавно певица рассказала, как провела новогодние каникулы в Дубае. На своей странице в Instagram она пожелала поклонникам счастья, любви и удачи и поделилась фото.