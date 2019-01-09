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Празднование Нового года в Узбекистане

По-разному, но весело: как узбекские звезды встретили Новый год

Sputnik / Мария Науменко
Общество
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Некоторые артисты решили оставить родные города и перебрались на отдых в теплых краях. Другие, напротив, встретили новогоднюю ночь в заснеженной Москве. Смотрите нашу подборку.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Многие считают, что все звезды эстрады в Новый год вовсе не отдыхают, а участвуют в концертах и выступают на корпоративах.

Однако при взгляде на фотографии, которыми поделились популярные артисты республики со своими подписчиками, становится ясно, что они предпочли отметить зимние праздники, как и положено, с родными и близкими.

Певица Шахзода решила провести новогодние каникулы в Дубае. На своей странице в Instagram она пожелала поклонникам счастья, любви и удачи и поделилась фото.

Нилуфар Усманова также отправилась в Дубай. Это вполне логично, поскольку ее пятимесячной дочке полезен витамин D.
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Blessed 🤲🏻#shukur

Публикация от Nilufar Usmonova (@nilufarusmonova)

Певица Динейра, напротив, выбрала для отдыха холодную, однако очень живописную Москву. Она щедро делится фотографиями на фоне заснеженных елок.
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😍😍😍

Публикация от Dineyra Pachuli (@dineyra)

А вот юмористка Халима Ибрагимова решила не изменять родному Ташкенту и встретила Новый год в кругу семьи и близких дома. Ее детей даже навестил настоящий Корбобо.  
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🎁🎄😘🎊🙏🏼 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣

Публикация от Хаммага е"к,ишим шартмас!!! (@xalimaxonim)

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🎁🎄😘🎊🙏🏼 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣

Публикация от Хаммага е"к,ишим шартмас!!! (@xalimaxonim)

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Уртогим Рахмат котта хурсан булдим 🎁🎉❤️🎄⭐️💪🏼🙏🏼 @dilshodmusabekov

Публикация от Хаммага е"к,ишим шартмас!!! (@xalimaxonim)

Теги:
Новый год, звезды, Узбекистан



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