По-разному, но весело: как узбекские звезды встретили Новый год

Некоторые артисты решили оставить родные города и перебрались на отдых в теплых краях. Другие, напротив, встретили новогоднюю ночь в заснеженной Москве. Смотрите нашу подборку.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Многие считают, что все звезды эстрады в Новый год вовсе не отдыхают, а участвуют в концертах и выступают на корпоративах.

Однако при взгляде на фотографии, которыми поделились популярные артисты республики со своими подписчиками, становится ясно, что они предпочли отметить зимние праздники, как и положено, с родными и близкими.

Певица Шахзода решила провести новогодние каникулы в Дубае. На своей странице в Instagram она пожелала поклонникам счастья, любви и удачи и поделилась фото.