Без этих книг история Узбекистана неполноценна: ученый о коллекции Усманова

Миллиардер узбекского происхождения подарил уникальную коллекцию Центру исламской цивилизации, который создается в республике. Пока строится здание, бесценные рукописи и книги зарубежных авторов из собрания всемирно известного востоковеда и библиографа Роберта Джонса хранятся в Институте востоковедения АН. Что из себя представляет переданная библиотека и чем она поможет местным ученым, выяснил корреспондент Sputnik Узбекистан.

— Бахром Абдурахимович, расскажите об истории вашего института. Какие рукописи и тома здесь хранятся и какую работу сегодня проводят узбекские специалисты?

— Институту востоковедения Академии наук Узбекистана более 70 лет, он был основан во время войны – в 1943 году - для того, чтобы собрать уникальные рукописи средневековых узбекских и восточных мусульманских авторов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров В Ташкенте рассказали, как распорядятся бесценным подарком Алишера Усманова

Основное богатство нашего института – восточные рукописи. К настоящему времени фонд Института востоковедения насчитывает более 26 000 томов рукописных, 39 000 печатных книг и около 5000 исторических документов на арабской графике и постоянно пополняется. Этот фонд является одним из богатейших хранилищ письменных памятников мира, как в количественном, так и в качественном отношении, содержит уникальную научную информацию об истории и культуре народов средневекового Востока. У нас хранятся труды практически всех видных ученых исламского мира с IX по XIX век. Благодаря такой уникальной коллекции в 2000 году фонд Института востоковедения был включен в список "Память мира" при ЮНЕСКО.

Институт занимается хранением, реставрацией, изучением, публикацией и переводом на русский, узбекский и английский языки древних рукописей и книг. В библиотеке есть труды на арабском, тюркском, персидском, чагатайском языках. Без этих исторических и литературных памятников невозможно воссоздать полную картину прошлого региона Центральной Азии и всего мусульманского Востока. В этих первоисточниках очень много ценной информации по истории, истории науки и культуре всей Центральной Азии и, в частности, средневекового Узбекистана.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Сокровищница фонда рукописей

Также институт издает каталоги имеющихся в фонде рукописей и книг для доступа к ним ученых со всего мира. Кроме того, наши специалисты публикуют исторические работы, посвященные изучению Центральной Азии, в первую очередь Узбекистана. Особое внимание придается теологическим изысканиям. В мусульманской культуре очень много авторов, но мы отдаем приоритет узбекским просветителям и богословам — Имаму аль-Бухари, Имаму Термизи, Бурхану ад-Дин ал-Маргинани и др.

Институт внес большой вклад в изучение научного наследия таких выдающихся ученых, как Мухаммад аль-Хорезми, Абу Райхан аль-Бируни, Абу Али Ибн Сина, Мирзо Улугбек и др. Данная традиция, связанная с изучением истории науки Центральной Азии, получила большой размах в годы независимости Узбекистана.

Еще одно направление деятельности — реставрация рукописей. Институт обладает современной лабораторией, аналогов которой нет на всем постсоветском пространстве.

— Что представляет собой подаренная Алишером Усмановым библиотека? Какие издания вы бы отметили?

— Мы чрезвычайно благодарны Алишеру Бурхановичу за такой бесценный подарок. Всего в коллекции, переданной в дар Центру исламской цивилизации, почти пять тысяч книг, а точнее – 4918 наименований. В ней сосредоточены все европейские шедевры востоковедения на английском, французском, итальянском и немецком языках. Часть этих книг была опубликована в XVI-XIX веках, но есть и новейшие исследования.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Сокровищница фонда рукописей

Определенная часть трудов из этой библиотеки посвящена кодикологии восточных рукописей, то есть правилам их изучения, в которых исследуется состав рукописных сборников, история их текстов, установление времени написания и авторов рукописных книг. Нам крайне интересна эта школа.

Национальная ассоциация электронных СМИ Узбекистана В Берлине представили альбом о культурном наследии Узбекистана

Есть книги по изучению мусульманского мира со времен появления ислама как религии и вплоть до наших дней. В этом плане особое значение приобретает первая европейская книга об исламе, изданная в 1697 году на французском языке в Париже. Имеется перевод трактата о музыке известного ученого Абу Насра ал-Фараби на испанский язык, осуществленный в 1853 году. Большой интерес вызывают фундаментальные книги европейских исследователей сочинений известного летописца Амира Темура Шараф ад-Дина Али Язди "Зафарнама" ("Книга побед Амира Темура") и арабского историка Ибн Арабшаха "Чудеса судьбы истории Темура", изданных в 1722 и 1729 годах в Париже.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Коллекция книг подаренная Узбекистану Алишером Усмановым

Также в эту коллекцию входит арабско-латинский словарь, опубликованный в 1653 году в Лейдене, который станет большим подспорьем для правильной трактовки средневековых арабоязычных произведений, переведенных в свое время на латинский язык. Кроме этого, есть переводы на европейские языки книг средневековых восточных авторов – Авиценны, Улугбека, Беруни и других выдающихся личностей. Однотомная книга, посвященная Ибн Сине и изданная в 2010 году на английском языке, отличается совершенно новым подходом к наследию этого ученого-энциклопедиста.

Вот, к примеру, книга по изучению арабских рукописей и технологии их каталогизации и публикации (The Arabic Manuscript Tradition A Glossary of Technical Terms and Bibliography – Supplement) всемирно известного издательства Brill. Это настольная книга для любого исследователя. Мы давно слышали о ней, но не имели в своем распоряжении, ссылаясь в своих работах на других ученых. Теперь у нас тоже есть это издание.

Еще одно ценное произведение посвящено путешественникам, посещавшим регион Центральной Азии в период с 1603 по 1721 годы и оставившим свои наблюдения.

Мы даже отыскали в этой коллекции одну свою книгу – миниатюры к "Хамсе" Низами. Этот сборник был издан в 1985 году и потом долгие годы находился в Великобритании, а теперь вернулся в нашу библиотеку.

— В чем ценность этой коллекции рукописей и какое значение она имеет для развития науки в Узбекистане?

— Мы всегда испытывали трудности при изучении истории Центральной Азии и Узбекистана из-за недостатка литературы, издававшейся в европейских странах. Мы понимаем, что настоящая наука не делается в границах одного государства, поэтому для более полного анализа необходимо изучать и труды западных ученых. Эти книги крайне необходимы и позволят значительно повысить уровень научных исследований, проводимых в республике.

— Как отреагировало местное научное сообщество на появление столь бесценной коллекции?

— Библиотека вызвала ажиотаж у наших специалистов. Многие ученые даже отложили на время свои рукописи и переключились на изучение трудов европейских авторов, которых так долго не хватало Узбекистану.

— Как планируется использовать эти издания? Будут ли они доступны довольно широкому кругу исследователей или большая часть осядет в музеях?

— Библиотека тогда обретает ценность, когда ею пользуются. Насколько мне известно, Алишер Бурханович, передавая эти книги, пожелал, чтобы они были доступны всем желающим, их изучали, применяли в работе, и в конечном итоге они способствовали развитию востоковедческой науки Узбекистана. Сегодня мы уже приступили к исследованиям этой библиотеки.

Кроме того, у нас есть планы по созданию электронного каталога поступившей коллекции, чтобы любой востоковед мира мог через интернет получить необходимую информацию об имеющейся в нашем институте литературе из этого собрания. В перспективе мы намерены отсканировать всю эту библиотеку для публикации на своем веб-сайте.

Помимо этого, мы отобрали 20 базовых для любого востоковеда книг, которые, конечно, можно изучать и на языке оригинала – английском, немецком или французском, но мы считаем крайне полезным перевести их на русский и узбекский. Среди отобранных трудов издания, посвященные правильному изучению восточных рукописей, их каталогизации и реставрации.

Особый для нас интерес представляют издания по истории Центральной Азии и исламу. Учитывая, что в Узбекистане по инициативе президента Шавката Мирзиёева сейчас создается сразу несколько крупных научных центров по изучению богатейшего наследия мусульманского мира, подаренная Центру исламской цивилизации библиотека придаст новый импульс востоковедческой науке в республике.

— Насколько часто институт получает подобные коллекции рукописей или книг в подарок?

Sputnik / Рамиз Бахтияров Абдухалимов: мы даже не знаем, сколько ценных рукописей хранят узбекистанцы

— К сожалению, нечасто. У Института востоковедения Академии наук довольно богатая библиотека — отдельный фонд составляют рукописи, а также существует собрание изданий по востоковедческой и исламской тематике. Советский период у нас очень полноценно представлен, потому что мы получали практически все, что издавалось другими научными учреждениями в республиках СССР, но после 1990 года эта практика прекратилась. К тому же даже в те годы у нас был ограниченный доступа к западной литературе. Новая библиотека расширит западноевропейский сегмент нашей коллекции.

— Есть ли какие-то сложности или особенности в изучении столь богатого фонда, учитывая специфичность темы и древность некоторых языков?

— Безусловно, это довольно сложное направление, не каждый молодой человек хочет заниматься этим делом. Не зря говорят, что заниматься этой наукой – все равно что иглой рыть колодец. Большинство источников написаны на арабском, персидском или чагатайском языке тысячу лет назад, наши специалисты порой целый день, а то и неделю не могут разобрать тот или иной фрагмент текста. Но, несмотря на такие сложности и специфику, желающих посвятить себя воссозданию древней истории довольно много. Состав сотрудников института в последние годы обновился примерно на две трети. Однако есть и заслуженные ученые, которые внесли большой вклад в развитие науки, а сегодня передают свои знания и опыт молодому поколению.

© Sputnik / Александр Гальперин Фотографии и ковры: что вошло в новые тома издания о наследии Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своих выступлениях неоднократно говорил о необходимости активизировать изучение древних исторических рукописей для введения их в научный обиход. В 2017 году было принято соответствующее постановление главы государства, а Институт востоковедения определен в качестве ведущего центра по этому направлению. На ближайшие 5 лет уже составлен список конкретных работ, которые нам необходимо исследовать и опубликовать.

Кроме того, сотрудники института теперь регулярно выезжают в другие регионы страны для того, чтобы разыскивать и выкупать у населения хранящиеся исторические рукописи и тем самым пополнять научно-исследовательский фонд. Так что законодательные, технические и финансовые условия для ведения работы у нас имеются.

Обладая современным и технологичным зданием, богатым уникальным фондом, в том числе новой библиотекой, а также профессиональными кадрами, Институт востоковедения по праву остается одним из ведущих на всем постсоветском пространстве.