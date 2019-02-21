Ташкентский вояж: зачем Бурак на самом деле приезжал в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik, Сергей Куликов. Звездный гость Бурак Озчивит общался с бизнес-леди и моделями, осматривал достопримечательности, давал мастер-классы.

Пока поклонники и завистники спорят, сколько же Бурак заработал, Sputnik Узбекистан подготовил для вас подборку всех появлений турка на публике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Burak Özçivit (@burakozcivit) 15 Фев 2019 в 1:55 PST

По информации upl.uz, Бурак Озчивит прибыл в Узбекистан еще 14 февраля. Актера встретили деятели культуры и кино Узбекистана. В аэропорту он был горячо встречен фанатами, с которыми охотно фотографировался. Некоторые СМИ писали, что Бурак мог прибыть в Ташкент для обсуждения возможности получения роли в узбекском фильме.

Турецкий актер провел встречу с деятелями искусства. Например, популярная узбекская юмористка Халима Ибрагимова поделилась совместным фото со звездным гостем на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хаммага е"к,ишим шартмас!!! (@xalimaxonim) 14 Фев 2019 в 3:32 PST

Также совместным фото с актером отметилась Ганя Усманова, племянница известного узбекского и российского бизнесмена Алишера Усманова.

Она даже добавила забавную подпись к фотографии: "Он очень долго умолял меня с ним сфоткаться! Я не смогла отказать!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 💚💚 Ganya Usman (Ганя Усманова) (@ganyausman) 15 Фев 2019 в 10:21 PST

Однако шутливое заявление Гани вскоре было развеяно. В Сети появилось видео с шикарного ужина Бурака вместе с поклонницами, среди которых были жены влиятельных лиц Узбекистана, бизнес-леди, представительницы модельного бизнеса. Девушки обступили актера со всех сторон в попытках привлечь его внимание и сделать фото.

По сообщениям некоторых СМИ, за один этот ужин Бурак заработал более 379 тысяч долларов.

Также актер был замечен на одной из улиц Ташкента в окружении фанаток. Бурак уже с меньшей охотой, но все же не отказал поклонницам в фотографии.

© Вконтакте Бурак с поклонницами

Турецкая звезда не забывала и о культурной программе. Бурак посетил музей Амира Темура и выложил несколько фотографий в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Burak Özçivit (@burakozcivit) 18 Фев 2019 в 9:32 PST

Только позже выяснилась реальная цель визита актера в Ташкент. Кумир девушек принял участие в масштабной рекламной кампании нового бизнес-центра.

Реклама с участием Бурака Озчивита будет транслироваться по всем каналам Узбекистана. Только на госканале она будет транслироваться с узбекским дубляжом, так как государственный язык - узбекский.

Всего сняли два ролика с участием Бурака Озчивита.

По словам знаменитого актера, он непременно вернется в Узбекистан.