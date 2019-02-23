Наследие онлайн: в Telegram появился канал с узбекскими аудиосказками

Для подписчиков уже доступны пять сказок на узбекском и русском языках, записанные в сотрудничестве с разными актерами.

ТАШКЕНТ, 23 фев - Sputnik. В новом Telegram-канале Bolalik kunlarimda регулярно будут появляться новые узбекские сказки, которые можно скачать бесплатно.

В канале уже доступны пять сказок на узбекском и русском языках: "Зумрад и Киммат", "Бей, дубинка!", "Кенджа-батыр", "Золотой арбуз", "Эгри и Тугри".

Проект Bolalik kunlarimda ("Дни моего детства") реализован при поддержке Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента в сотрудничестве с Министерством дошкольного образования. Авторы проекта - Сардор Бобоев и Дейл Ахмади.

Аудиозаписи создает группа специалистов: переводчики, редакторы, детские психологи, звукорежиссёры и актеры. Сказки записываются в профессиональной студии. Их прочитали артисты Дилноза Кубаева, Муниса Ризаева, Ноила Тошкентбоева, Зухра Солиева, Рустам Расулов и другие.

В будущем узбекские сказки планируется записывать на разных языках, чтобы сделать их доступными для слушателей со всего мира. Также появятся аудиоверсии сказок народов мира, в том числе и на английском языке.