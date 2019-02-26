Опытный управленец и стратег: музей Савицкого ищет директора

Соискатель должен иметь ученую степень в области истории искусства, музейного дела, а также стаж минимум в четыре года опыта работы на позициях старшего уровня в музее или галерее.

ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. Министерство культуры Узбекистана объявило международный конкурс на замещение должности директора государственного музея искусств Каракалпакстана имени Игоря Савицкого в Нукусе.

Соискатель должен иметь ученую степень в области истории искусства, музейного дела, а также минимум четыре года опыта работы на позициях старшего уровня в музее или галерее.

"Директор будет курировать все сферы деятельности музея, включая разработку ежегодного бюджета, фандрайзинг, кадровое обеспечение, развитие, планирование и организацию выставок. Кандидату необходимо обладать управленческими, финансовыми и деловыми навыками", - говорится в описании вакансии на сайте Фонда развития искусства и культуры при Министерстве культуры Узбекистана.

Крайний срок подачи заявок - 25 апреля 2019 года.

По условиям конкурса, личные собеседования с участниками конкурса будут проводиться с 20 мая, победителя объявят 1 июня, с ним заключат контракт на три года.

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В конце августа 2015 года Служба государственной безопасности Узбекистана возбудила уголовное дело по факту подмены пяти картин в музее. В частности, речь идет о картинах "На отдыхе" Гана, "В ауле" Кашиной, "Портрет женщины в шляпе" Сафронова, "Виноградник" Турусова и "Женщины, собирающие тюльпаны" Карахана. О результатах расследования до настоящего времени не сообщается.

В феврале 2016 года музей возглавил директор НИИ Гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Узбекистана Максет Карлыбаев. Он сменил на этом посту Маринику Бабаназарову, занимавшую должность директора с 1984 года. Коллектив музея в открытом письме обратился с призывом к Минкультуры разобраться, как они считали, с незаконным увольнением Бабаназаровой. По данным местных СМИ, Карлыбаев в феврале 2017 года был уволен с занимаемой должности, пост директора в настоящий момент занимает Гульбахор Изентаева, председатель каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана.

Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан был организован в 1966 году по инициативе собирателя картин русского авангарда в Средней Азии Савицкого. В 1950 году Савицкий переехал из Москвы в Нукус, где до самой смерти (июль 1984 года) принимал активное участие в местных археологических исследованиях и параллельно увлекся коллекционированием произведений русского авангарда, а также произведений скульптуры и народно-прикладного искусства.

Сегодня коллекция музея является второй в мире коллекцией произведений русского авангарда после Русского музея в Санкт-Петербурге. Здесь хранится более 44 тысяч произведений живописи и графики таких выдающихся авангардистов, как Роберт Фальк, Любовь Попова, Иван Кудряшов, Климент Редько, Александр Волков, Александр Николаев.