Выступавшая в Ташкенте Лолита оказалась на одной волне с охраной Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Российская певица Лолита на своей странице в Instagram рассказала о курьезном случае, произошедшем с ней во время выступления в Ташкенте.

По словам певицы, когда она на концерте в узбекской столице начала исполнять третью песню, у нее перестал работать микрофон.

"Оказалось, что рядом дворец президента, и он выезжал после работы. Частота его службы охраны совпала с частотой передатчика нашего микрофона, и минут 10 приходилось развлекать зал разговорами", - написала артистка.

Она призналась, что нервничала из-за произошедшего, но ситуация стала для нее "настоящей проверкой на творчество".

Лолита подчеркнула, что, несмотря на конфуз, зрители поблагодарили ее громкими овациями.

Также российская знаменитость похвасталась тем, что прилетела из Узбекистана не с пустыми руками. В Ташкенте ей вручили множество подарков, среди них наряд от артистов Узбекистана, который женщина надевает на второй день после свадьбы, два головных убора, украшения и броши.