Выступавшая в Ташкенте Лолита оказалась на одной волне с охраной Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Российская певица Лолита на своей странице в Instagram рассказала о курьезном случае, произошедшем с ней во время выступления в Ташкенте.
По словам певицы, когда она на концерте в узбекской столице начала исполнять третью песню, у нее перестал работать микрофон.
"Оказалось, что рядом дворец президента, и он выезжал после работы. Частота его службы охраны совпала с частотой передатчика нашего микрофона, и минут 10 приходилось развлекать зал разговорами", - написала артистка.
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Прилетели из Узбекистана!! Ташкент, Спасибо Огромное за гостеприимство, за аншлаг из очень Добрых и Светлых зрителей!!! За Подарки!!! Женский наряд от Артистов Узбекистана, который женщина надевает на второй день после свадьбы, чтобы поклониться мужу! Два головных убора, один из них Бухарский, другой Ташкентский! Украшения и броши в шкатулке, даже с приложенными чеками для пограничников! Без курьёза не обошлось)! Я уже начала петь третью песню, как микрофон перестал работать!)(.. Оказалось, что рядом дворец президента и он выезжал после работы). Частота его службы охраны, совпала с частотой передатчика нашего микрофона и минут 10 приходилось развлекать зал разговорами).. Конечно, нервы были, но это и есть настоящая проверка на творчество). Дальше всё было в овациях! Спасибо ещё раз за тёплые слова в директ и за снятые моменты! Нам, честно, было не до Съёмок успеха!))🙏😂
Она призналась, что нервничала из-за произошедшего, но ситуация стала для нее "настоящей проверкой на творчество".
Лолита подчеркнула, что, несмотря на конфуз, зрители поблагодарили ее громкими овациями.
Также российская знаменитость похвасталась тем, что прилетела из Узбекистана не с пустыми руками. В Ташкенте ей вручили множество подарков, среди них наряд от артистов Узбекистана, который женщина надевает на второй день после свадьбы, два головных убора, украшения и броши.