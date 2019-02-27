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Узбекская актриса и юмористка Халима Ибрагимова

"Я обещаю вернуться": Халима Ибрагимова извинилась перед Узбекистаном

© Instagram / xalimaxonim
Культура
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Администратор актрисы сообщил корреспонденту Sputnik, что Халима Ибрагимова попытается вернуть лицензию, только чуть позже.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Халима Ибрагимова извинилась перед народом Узбекистана, а также заявила, что попытается вернуть лицензию, сообщает "Узбекконцерт".

По словам сотрудника "Узбекконцерта", подобные скандалы с Халимой происходят каждый год.

Халима Ибрагимова
© Instagram / xalimaxonim
Группу "Браво" и Халиму Ибрагимову лишили лицензии

Сама актриса на совещании признала, что вышла за рамки культуры артиста.

Администратор актрисы сообщил корреспонденту Sputnik, что Халима Ибрагимова попытается вернуть лицензию, только чуть позже.

"Узбекконцерт" посоветовал Халиме временно взять перерыв. На днях ей будет проведена операция желудка.

"Поэтому ей нужно отдохнуть. После реабилитации она попытается вернуться на сцену", - сказал администратор.

Напомним, вчера стало известно о лишении лицензии камеди-группы "Браво", а также Халимы Ибрагимовой. Несколько дней назад в социальной сети было опубликовано видео, где актриса нецензурно выражалась.

Теги:
Государственное учреждение "Узбекконцерт", знаменитости, звезды, Лицензия, шоу-бизнес, Узбекистан, Узбекистан



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