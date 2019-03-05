Слезы солдат под музыку из простреленных колонок: Хамраев об ансамбле "Каскад"

Тридцать лет назад советские войска вышли с территории Афганистана. Эта война не только несла смерть и разрушения, но и причудливо сплела человеческие судьбы.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik, Лев Рыжков. Нодир Хамраев из города Карши, когда уходил в армию в 1985 году, и подумать не мог, что станет музыкантом, будет закрывать собственным телом от пуль Валерия Леонтьева и вернется из армии настоящей звездой.

На войне пригодилось фортепиано

В советскую армию Нодира призвали в 1985 году из города Карши. Призывник только что окончил музыкальное училище по классу скрипки. В военкомате молодого скрипача отправили служить в Афганистан.

"Первое время я служил в химроте, но потом узнали, что я музыкант, и перевели меня в штаб дивизии, в Баграм. Прямо в вокально-инструментальный ансамбль "Каскад", - рассказал Хамараев.

Скрипач "Каскаду" оказался не нужен, но некому было играть на клавишных.

"С этим я справился. У нас в училище преподавали общее фортепиано. В армии оно мне неожиданно пригодилось", - поделился он.

Состав ансамбля постоянно менялся, потому что музыканты проходили срочную службу и демобилизовывались. Но перед этим они были обязаны найти себе сменщика и разучить с ним репертуар. Нодира привел клавишник Равиль Мусин.

"Но научил меня всему солист Игорь Грязнов. Он меня и на клавиши переключил, когда Равиль уехал в отпуск, и оказалось, что надо было срочно давать концерт. И тогда Игорь решил, что будет играть скрипач, то есть я. И целую неделю я днем и ночью учил репертуар. Игорь сидел рядом, с утра до вечера. С ним я выучил сорок песен. Недавно ветераны группы "Каскад" давали концерт в Москве, а Игорь не смог приехать. Жаль. Я с ним созванивался, и он сказал: "Дорогой, я не смогу. В больницу попал", - вспомнил Хамраев.

Простреленные колонки и живые мишени

С "Каскадом" Нодир объездил весь Афганистан. Давал концерты на самых дальних заставах. В день бывало по три-четыре выступления. Один раз ансамбль играл на простреливаемой заставе.

Sputnik / Лев Рыжков Закаленные Афганом: почему песни группы "Каскад" приравнивали к оружию

"Касок не надевали. Ну, убьет - так убьет. Как живые мишени играли. Я помню, как ребята-зрители под каждую песню плакали. Ты стоишь, играешь, поешь. А перед тобой сидят ребята и плачут. Я и сам немного плакал, глядя на них. А потом ко мне солдаты подходили, за автографом. Я говорю им: "Что вы?! Я такой же солдат, как и вы. Какие еще автографы?" А они мне все равно: "Напиши что-нибудь". Как будто мы – звезды", - поделился Хамраев.

Несколько раз приходилось играть концерты с автоматом на плече. Один раз "Каскад" оказался на минном поле. Но опаснее всего было на базе в Баграме.

"Музыканты жили в палатке на самом краю территории. И по ночам нас обстреливали. Один раз я по какому-то наитию лег спать не как обычно, а головой в другую сторону. И в ту же ночь случился обстрел. Одна из пуль прилетела точно в то место, где должна была находиться моя голова. Но никого не убила, а попала в ногу моему товарищу из Беларуси", - вспомнил артист.

Колонки группы так часто попадали под обстрел, что были все насквозь прострелены, заклеены. Но звучали. Когда в 1987 году группа приехала со своей аппаратурой в Ташкент на конкурс "Когда поют солдаты", то профессиональные музыканты очень удивились – как на этом можно играть? Но "Каскад" продолжил изумлять и занял первое место.

Кишлак вызывает на бис

"На скрипке мне тоже случалось играть. У нас был номер, где я исполнял чардаш Монти. Но вообще мы играли много восточной музыки, ведь ездили не только по гарнизонам и заставам, но и по кишлакам. Надо было показать афганцам, что их тоже уважают. Во время этих кишлачных концертов я играл на дойре", - рассказал он.

Самой популярной песней среди местных жителей была мелодия из индийского фильма "Танцор диско".

"С нами ездила девушка-медсестра. Специально, чтобы петь эту единственную песню. В одном кишлаке мы исполняли ее шесть раз. Девушка уже с высоких каблуков падает от усталости, а публика все аплодирует и не отпускает", - поделился Хамраев.

© Sputnik / Andrey Solomonov Спасибо парню из Ташкента: как узбекский солдат спасся из афганского плена

В Афганистан на гастроли приезжали звезды советской эстрады. Солдаты из ансамбля выступали на одной сцене со Львом Лещенко, Валерием Леонтьевым, Иосифом Кобзоном, группой "Ялла".

"Звезд отдавали в Баграме под наше попечение. Мы общались, знакомились, сопровождали их повсюду. С Леонтьевым было трудно. Он очень боялся. Помню, услышал, как свистят пули, и застыл. Ни шагу не может сделать. Мы ему говорим: "Не бойтесь, Валерий Яковлевич! Не попадет в вас!". В итоге я прикрывал его своим телом с той стороны, откуда шла стрельба", - вспомнил он.

Лучшее время в жизни

Служба в "Каскаде" закончилась для Нодира в Ташкенте, где на заводе грампластинок имени М.Т. Ташмухамедова фирмы "Мелодия" ансамбль записал свою первую пластинку "Вспомним, ребята…".

"Руководитель второго состава майор Александр Колесников, сказал: "Пока не запишете пластинку, на дембель никто не пойдет. И мы каждый день как настоящие артисты играли в студии, работали над звуком", - поделился воспоминаниями музыкант.

В общем, из армии Нодир Хамраев вернулся настоящей звездой – с опытом опасных для жизни гастролей, работы в студии и записанной миллионным тиражом пластинкой.

Потом он поступил в университет на филологический факультет, закончил его с красным дипломом, но по специальности не работал. Снова вернулся к музыке – стал преподавать игру на скрипке в одной из музыкальных школ Карши.

"В Афган я попал совсем мальчишкой. А теперь мне пятьдесят три года. Многих уже нет в живых. Равиля Мусина, нашего майора Александра Колесникова. Сказать по правде, самое ценное в моей жизни – те два года. Ни на минуту не покидают меня воспоминания. Всегда перед глазами импровизированная сцена, простреленные колонки. И солдаты, которые сидят и слушают. И плачут", - рассказал он.

Недавно Нодира Хамраева пригласил выступить в Москве основатель "Каскада" Андрей Сухов. И музыкантам-ветеранам рукоплескал огромный зал.