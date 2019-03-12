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Узбекский режиссер привезет спектакль о каракалпакском эпосе из Парижа

Узбекский режиссер привезет спектакль о каракалпакском эпосе из Парижа

© MyDay.uz
Культура
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Спектакль, который ранее был представлен в Париже и Нью-Йорке, основан на каракалпакском героическом эпосе о сорока бесстрашных девушках.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Узбекский режиссер из Франции Саодат Исмаилова представит свой спектакль Qyrq Qyz ("Сорок девушек") 16 и 17 апреля на сцене ГАБТ им А. Навои, сообщает MyDay.uz.

Постановка о каракалпакском эпосе, который уже видели Нью-Йорк и Париж, будет впервые представлена в Узбекистане в рамках открытия Центра современного искусства - очередной инициативы Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры.

Узбекский режиссер привезет спектакль о каракалпакском эпосе из Парижа
© MyDay.uz
Узбекский режиссер привезет спектакль о каракалпакском эпосе из Парижа

Спектакль основан на каракалпакском героическом эпосе о сорока бесстрашных девушках.

Видеоряд Саодат снимала в Каракалпакстане, а также в одной из старейших мечетей Ташкента "Азлархон эшон масжиди". Полуторачасовая постановка фрагментарно реконструирует историю каракалпакского эпоса в музыкальной и художественно-абстрактной форме.

Над постановкой работал также композитор Дмитрий Янов-Яновский. В спектакле звучат многочисленные народные инструменты, а также представлены классические школы вокального искусства Центральной Азии: Тановар Узбекистана, а также дастаны, жир (горловое пение) и затяжное пение Каракалпакстана, Казахстана, Кыргызстана.

Теги:
Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Культура, Культура, Культура и искусство, искусство, Искусство, Театр, Театр, спектакль



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