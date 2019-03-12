18:46 12 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.18
  • EUR9410.81
  • USD8374.10
Поиск
Девушки танцуют во время Навруза в Ташкенте

Дни узбекской культуры в Вене: танцы, миниатюрная живопись и сюзане

AP Photo / Anvar Ilyasov
Культура
Получить короткую ссылку
43 0 0

Иностранцы смогут принять участие в праздновании Навруза — начала весны у иранских и тюркских народов.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В столице Австрии — Вене — впервые открываются Дни узбекской культуры, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

Гур-Эми́р — мавзолей Тамерлана (Амира Тимура) и его семьи (Тимуридов) в Самарканде
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Вене презентовали туристический потенциал Узбекистана
Организаторами мероприятий стали Посольство Узбекистана в Австрии, фонд KultEuriasia, Государственная филармония Узбекистана, Ташкентская государственная высшая школа национального танца и хореографии. В Вену прилетели ремесленники и мастера искусств Самарканда и Бухары.

В программе — празднование Навруза в Венском отделении ООН, концерты с участием национально-инструментального творческого коллектива "Шодлик", мастер-классы по узбекскому танцу от известных хореографов, мастер-классы по миниатюрной живописи и художественной чеканке. Гостям также продемонстрируют процесс изготовления самаркандских сюзане.

Кроме того, запланированы две выставки прикладного искусства и традиционных ремесел Узбекистана.

Теги:
Узбекистан, Концерт, танец, Европа, Вена, Культура



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари
Проснись, Neo: как выглядит новый лайнер Airbus для Узбекистана
Хитрый бульдог отбирает вкусняшку у ленивого друга - видео
Хитрый бульдог отбирает вкусняшку у ленивого друга - видео
Богатые и знаменитые: рейтинг личного капитала звезд

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054