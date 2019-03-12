Дни узбекской культуры в Вене: танцы, миниатюрная живопись и сюзане

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В столице Австрии — Вене — впервые открываются Дни узбекской культуры, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.
В программе — празднование Навруза в Венском отделении ООН, концерты с участием национально-инструментального творческого коллектива "Шодлик", мастер-классы по узбекскому танцу от известных хореографов, мастер-классы по миниатюрной живописи и художественной чеканке. Гостям также продемонстрируют процесс изготовления самаркандских сюзане.
Кроме того, запланированы две выставки прикладного искусства и традиционных ремесел Узбекистана.