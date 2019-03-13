Концерты и восточная кухня: чем удивит гостей Навруз-2019 на ВДНХ

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. В Москве 24 марта на территории 75 павильона ВДНХ отметят древний праздник иранских и тюркских народов Навруз.
Главный организатор мероприятия - таджикская диаспора в Москве. Если в первые годы праздник посещали в основном уроженцы из стран СНГ, проживающие в Москве, то со временем численность землячеств-участников фестиваля увеличилась в два-три раза, пишет Sputnik Таджикистан.
Праздник для всех
"Нам подали заявки 18 диаспор, в том числе афганская, иранская, азербайджанская и даже пакистанская. Кроме того, интерес к мероприятию проявили российские регионы, где среди населения Навруз до сих пор считается значимым праздником, - Дагестан, Татарстан, Башкортостан", - отмечает глава Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова.
Не забыли организаторы и о том, что встреча весны является большим событием не только в иранской и тюркской, но и в славянской культуре. Так, в этом году на ВДНХ в рамках праздника будет работать площадка русского прикладного искусства и ремесел.
Украшением культурной программа Навруза будет большой концерт, где выступят сразу несколько именитых исполнителей. Среди них таджикская скрипачка Нохид Зейналпур и лирический баритон, солист душанбинской оперы Фахриддин Фазлиев.
Перед гостями также выступят коллективы "Нур" и "Гульчин", которые представят танцевальные номера в стилистике разных районов Таджикистана, символизирующие возрождение природы и мира.
Особо порадуются Наврузу любители восточной кухни, так как праздник на ВДНХ станет местом проведения фестиваля плова.
"Фестиваль проводят уже третий год подряд. Плов объявлен ЮНЕСКО нематериальным достоянием человечества, и мы хотим, чтобы лучшие повара состязались и угощали гостей своим блюдом, а москвичи познакомились и с этой частью нашей культуры", - пояснила Хуршеда Хамракулова Sputnik Таджикистан.
Отдельный подарок организаторы подготовили для любителей активного досуга: на отдельной площадке будут проводиться соревнования по борьбе на поясах – традиционном для многих восточных народов виде единоборств.
По словам Хамракуловой, за 8 лет проведения Навруза на ВДНХ, он превратился из локального торжества для живущих в Москве тюркских и персидских землячеств в важную платформу межкультурного диалога.
"Мы рассматриваем Навруз уже не просто как праздник, но и как культурно-политическое событие. Это праздник действительно объединяет народы. Недавно мне звонил москвич, русский человек, он поинтересовался, когда будет Навруз. Я сообщила про дату и время, он сказал - я так хочу попасть на ваш Навруз, был уже два раза и в последний даже не хотел уходить, такая была великолепная атмосфера! Конечно, очень радостно такое слышать" - отмечает Хамракулова.
Действительно, традиционный Навруз немало полюбился жителям столицы. Так, в 2018-м гостями праздника стали порядка 40 тысяч человек.
История навруза
В переводе с фарси навруз означает "новый день" и отмечается 21 марта. Он посвящен весеннему равноденствию и началу нового сельскохозяйственного года. У персоязычных и ряда тюркоязычных народов Ближнего Востока, Центральной и Малой Азии, а также среди башкир и татар Навруз символизирует обновление природы и человека, очищение душ и начало новой жизни.
В сентябре 2009 Навруз был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а в конце февраля 2010-го 64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН объявила 21 марта "Международным днем Навруза".
Навруз является одним из самых древних на Земле. В государстве Ахеменидов (VI-IV века до н.э.) и Сасанидов (III VII века н.э.) Навруз считался главным праздником года. Считается, что происхождение праздника — древнеиранское, связанное с культом Солнца.
Особую популярность он приобрел во времена зороастризма. Существует легенда, что в этот день произошло несколько событий, значимых: Заратуштра был избран богом, чтобы принести людям счастье", мифический царь Тахмурас "отправил в темницу злых дивов и безжалостных людей", а "Гоштосп, царевна Каетун и Джомосп приняли веру Маздаясна", то есть зороастризм.