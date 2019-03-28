Молодые звезды Узбекистана поддержали книжную акцию

Райхон Ганиева, Зиёда Кобилова, Ойбек и Нигора, Джахонгир Позилжонов приехали в школы с подарками.

ТАШКЕНТ, 28 мар - Sputnik. Молодые звезды узбекской эстрады поддержали акцию по передаче книг в дар школам, сообщает пресс-служба "Узбекконцерта".

Заслуженная артистка Узбекистана Райхон Ганиева, заслуженная артистка Узбекистана Зиёда Кобилова посетили школу № 299, певцы Ойбек и Нигора - школу № 179, Джахонгир Позилжонов - школу № 278. Они подарили ученикам новые книги.

© Узбекконцерт Звезды эстрады приняли участие в акции

По данным государственной компании, акция продолжится и в регионах республики.

Узбекконцерт Райхон Ганиева передала книги в школу

Напомним, 19 марта под председательством президента Шавката Мирзиёева прошло видеоселекторное совещание, на котором обсуждался вопрос пропаганды чтения книг среди молодежи.

"Давайте мы, руководители, начиная с премьер-министра, главы районов, депутаты, сами проявим инициативу и подарим по 10-20 книг в школы, где учились, в районные библиотеки. Не надо ждать, когда это сделает кто-то. Не все, к сожалению, читают книги, но большей части молодежи они очень нужны", — сказал глава государства.

Инициативу Мирзиёева поддержали многие чиновники, в том числе министр народного образования Шерзод Шерматов. Известные артисты также посетили школы с подарками.

Под руководством директора "Узбекконцерта" Одилжона Абдукахарова народный артист Узбекистана Шерали Джураев, заслуженный артист Равшан Камилов, юморист Шукрулло Исраилов и певец Зохиршох Джураев посетили школу № 248 Мирзо-Улугбекского района Ташкента, чтобы передать книги в школьную библиотеку.

Народные артисты Узбекистана Ортик Отажонов, Юлдуз Усманова, Гулямжон Якубов подарили книги разных жанров библиотеке школы № 6 Кибрайского района Ташкентской области.