Молодые звезды Узбекистана поддержали книжную акцию

ТАШКЕНТ, 28 мар - Sputnik. Молодые звезды узбекской эстрады поддержали акцию по передаче книг в дар школам, сообщает пресс-служба "Узбекконцерта".
Заслуженная артистка Узбекистана Райхон Ганиева, заслуженная артистка Узбекистана Зиёда Кобилова посетили школу № 299, певцы Ойбек и Нигора - школу № 179, Джахонгир Позилжонов - школу № 278. Они подарили ученикам новые книги.
По данным государственной компании, акция продолжится и в регионах республики.
Напомним, 19 марта под председательством президента Шавката Мирзиёева прошло видеоселекторное совещание, на котором обсуждался вопрос пропаганды чтения книг среди молодежи.
"Давайте мы, руководители, начиная с премьер-министра, главы районов, депутаты, сами проявим инициативу и подарим по 10-20 книг в школы, где учились, в районные библиотеки. Не надо ждать, когда это сделает кто-то. Не все, к сожалению, читают книги, но большей части молодежи они очень нужны", — сказал глава государства.
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Bugun men Toshkent shahar 299 o’rta maktabga tashrif buyurdim. Bu yerga kelib o’zimni bolalik davrim yodimga tushdi. Shu maktabda taxsil olganman. Va barcha o’qituvchilarga katta tashakkurimni izhor etaman. Ustozlar sog’ bo’lishsin❤️🙏 Kelajak avlodlarimizga kitob sovg’a qildim. Sizxam o’z maktabingizga kitob sovg’a qiling va bolalikni yodga oling😊 #kitobchallenge #kitobhadya
Инициативу Мирзиёева поддержали многие чиновники, в том числе министр народного образования Шерзод Шерматов. Известные артисты также посетили школы с подарками.
Под руководством директора "Узбекконцерта" Одилжона Абдукахарова народный артист Узбекистана Шерали Джураев, заслуженный артист Равшан Камилов, юморист Шукрулло Исраилов и певец Зохиршох Джураев посетили школу № 248 Мирзо-Улугбекского района Ташкента, чтобы передать книги в школьную библиотеку.
Народные артисты Узбекистана Ортик Отажонов, Юлдуз Усманова, Гулямжон Якубов подарили книги разных жанров библиотеке школы № 6 Кибрайского района Ташкентской области.