Усманова, Джураев и другие звезды подарили книги узбекским школьникам

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. Известные артисты подарили книги школьным библиотекам Ташкента и Ташкентской области, сообщает пресс-служба "Узбекконцерта".

Под руководством директора Узбекконцерта Одилжона Абдукахарова, народный артист Узбекистана Шерали Джураев, заслуженный артист Равшан Камилов, юморист Шукрулло Исраилов и певец Зохиршох Джураев посетили школу № 248 Мирзо-Улугбекского района Ташкента, чтобы передать книги в школьную библиотеку.

Узбекконцерт Звезды узбекской эстрады подарили книги в школы Ташкента

Народные артисты Узбекистана Ортик Отажонов, Юлдуз Усманова, Гулямжон Якубов подарили книги разных жанров библиотеке школы № 6 Кибрайского района Ташкентской области.

Узбекконцерт Звезды узбекской эстрады подарили книги в школы Ташкента

Напомним, 19 марта под председательством президента Шавката Мирзиёева прошло видеоселекторное совещание, на котором обсуждался вопрос пропаганды чтения книг среди молодежи.

"Давайте мы, руководители, начиная с премьер-министра, главы районов, депутаты, сами проявим инициативу и подарим по 10-20 книг в школы, где учились, в районные библиотеки. Не надо ждать, когда это сделает кто-то. Не все, к сожалению, читают книги, но большей части молодежи они очень нужны", — сказал глава государства.

Инициативу Мирзиёева поддержали многие чиновники, в том числе министр народного образования Шерзод Шерматов.