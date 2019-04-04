"Ларису Ивановну хочу!": лучшие цитаты из фильмов Георгия Данелии

За свою карьеру Георгий Данелия снял более десятка фильмов. Многие из них разбирали на цитаты. Предлагаем вспомнить лучшие из них.
"Я шагаю по Москве"
"Я шагаю по Москве" снят в 1964 году на киностудии "Мосфильм" режиссером Георгием Данелией по сценарию Геннадия Шпаликова.
Фильм рассказывает о жизни молодого метростроевца Кольки и его друзей — сибирского монтажника Володи Ермакова, призывника Саши и продавщице отдела пластинок ГУМа Алены.
В процессе работы Шпаликов и Данелия отказались от названия "Верзилы", переименовав сценарий сначала в "Приятели", а затем — в "Я шагаю по Москве". На промежуточном этапе появился Саша — незадачливый жених, стремившийся из-за предстоящей свадьбы получить отсрочку от армии, а после ссоры с невестой обратившийся в военкомат с просьбой немедленно отправить его на службу.
"Мимино"
"Мимино" тоже стоит причислить к одному из ярчайших фильмов советской классики. "Трагикомическая полусказка", как ее многие называют, пришлась по душе почти каждому зрителю, а наивный и провинциальный герой Валико Мизандари влюбил в себя многих критиков.
В июле 1977 года фильм был показан на Международном московском кинофестивале, а 27 марта 1978 года состоялась премьера на большом экране. Фильм был благожелательно принят критикой, получил несколько наград и имел большой успех у зрителей.
Ряд сцен и имён попали в сценарий из жизни. Так, главного героя назвали в честь скульптора Валериана Мизандари, учителя сценариста фильма Резо Габриадзе. Ранее фамилию Мизандари Данелия дал одному из закадровых персонажей фильма "Не горюй!"
"Кин-дза-дза!"
Двухсерийный художественный фильм "Кин-дза-дза!" был снят в 1986 на киностудии "Мосфильм". Это один из первых советских фильмов снятый в жанре антиутопии.
Прекрасный актерский состав в лице Юрия Яковлева, Евгения Леонова и Станислава Любшина сделали фильм культовым, а некоторые фразы персонажей стали устойчивыми выражениями.
Картина "Кин-дза-дза!" оказала влияние на современную русскоязычную культуру — вымышленные слова из фильма вошли в разговорный язык.
Как сообщалось ранее, режиссер Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни после длительной болезни. Согласно СМИ, причиной смерти стала острая дыхательная и сердечная недостаточность. В феврале Данелия был срочно госпитализирован из-за воспаления легких.