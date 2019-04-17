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Премьера спектакля «Qyrq Qyz» на сцене театра им. Алишера Навои

Вслед за Парижем и Нью-Йорком: премьера спектакля "Qyrq qyz" в Ташкенте

© Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана
Культура
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Покоривший мир, спектакль узбекского режиссера и видео-художника Саодат Исмаиловой добрался до родного Ташкента.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. На сцене театра им. Алишера Навои 16 апреля состоялась премьера спектакля "Qyrq Qyz" на сцене театра им. Алишера Навои, сообщает Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана.

Премьера спектакля Qyrq qyz в Ташкенте
© Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан
Премьера спектакля "Qyrq qyz" в Ташкенте

Показ в Ташкенте музыкального спектакля "Qyrq Qyz", узбекского режиссера и видео-художника Саодат Исмаиловой организовали в рамках проекта презентации Центра современного искусства. Героический эпос "Qyrq Qyz" – литературный образ каракалпакского народа. В спектакле звучат многочисленные народные инструменты, представляя классические школы вокального искусства Центральной Азии.

Премьера спектакля «Qyrq Qyz» на сцене театра им. Алишера Навои
© Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан
Премьера спектакля «Qyrq Qyz» на сцене театра им. Алишера Навои

Саодат Исмаилова – узбекский видео-художник и режиссер, получивший  международное признание благодаря своему уникальному художественному почерку. Саодат живет на два города — в Париже и Ташкенте. После окончания Ташкентского Государственного Института Искусств продолжила обучение в Италии. С 2013 по 2017 года ее работы были представлены в выставочных пространствах в Берлине, США, Франции, Норвегии.

Премьера спектакля «Qyrq Qyz» на сцене театра им. Алишера Навои
© Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан
Премьера спектакля «Qyrq Qyz» на сцене театра им. Алишера Навои

В спектакле режиссер попытался объединить разнообразную вокальную и музыкальную силу и богатство женских голосов Центральной Азии, а также показать зрителю региональную цельность, которая сохранилась в легендах, эпосах и музыкальном творчестве народа.

Саодат Исмаилова
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"Завораживающие звуки национальных инструментов стран Центральной Азии, неповторимое пение, колорит тюркских языков, на которых исполнялись все отрывки эпоса, и, конечно, завораживающий, масштабный, детализированный видеоряд, гармонично дополняющий выступление на сцене, - не оставили зрителя равнодушным. По завершению спектакля музыкантов и художественного руководителя Саодат Исмаилову еще долго не отпускали со сцены, восклицая "браво!" и аплодируя артистам". – рецензирует Telegram – канал фонда.

Премьера спектакля «Qyrq Qyz» на сцене театра им. Алишера Навои
© Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан
Премьера спектакля «Qyrq Qyz» на сцене театра им. Алишера Навои

Ранее спектакль был представлен в Нью-Йорке, в театре BAM (Brooklyn Academy of Music) и в Париже, на сцене Театра Клода Леви-Стросса в Музее на набережной Бранли Фонда Жака Ширака.

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Кроме того, 18 апреля в рамках проекта пройдут образовательные мероприятия для детей, студентов и любителей искусства. Для детей от 5 до 7 лет будут в залах Центра искусства пройдут интерактивные мастер-классы под руководством Саодат Исмаиловой и Теодора Левина из США. Гостей также ждут публичные лекции и семинары, посвященные музыкальным традициям Центральной Азии.

Теги:
Ташкент, Театр, Премьера, Искусство, Культура, спектакль



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