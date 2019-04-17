Вслед за Парижем и Нью-Йорком: премьера спектакля "Qyrq qyz" в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. На сцене театра им. Алишера Навои 16 апреля состоялась премьера спектакля "Qyrq Qyz" на сцене театра им. Алишера Навои, сообщает Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана.

© Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан Премьера спектакля "Qyrq qyz" в Ташкенте

Показ в Ташкенте музыкального спектакля "Qyrq Qyz", узбекского режиссера и видео-художника Саодат Исмаиловой организовали в рамках проекта презентации Центра современного искусства. Героический эпос "Qyrq Qyz" – литературный образ каракалпакского народа. В спектакле звучат многочисленные народные инструменты, представляя классические школы вокального искусства Центральной Азии.

© Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан Премьера спектакля «Qyrq Qyz» на сцене театра им. Алишера Навои

Саодат Исмаилова – узбекский видео-художник и режиссер, получивший международное признание благодаря своему уникальному художественному почерку. Саодат живет на два города — в Париже и Ташкенте. После окончания Ташкентского Государственного Института Искусств продолжила обучение в Италии. С 2013 по 2017 года ее работы были представлены в выставочных пространствах в Берлине, США, Франции, Норвегии.

© Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан Премьера спектакля «Qyrq Qyz» на сцене театра им. Алишера Навои

В спектакле режиссер попытался объединить разнообразную вокальную и музыкальную силу и богатство женских голосов Центральной Азии, а также показать зрителю региональную цельность, которая сохранилась в легендах, эпосах и музыкальном творчестве народа.

"Завораживающие звуки национальных инструментов стран Центральной Азии, неповторимое пение, колорит тюркских языков, на которых исполнялись все отрывки эпоса, и, конечно, завораживающий, масштабный, детализированный видеоряд, гармонично дополняющий выступление на сцене, - не оставили зрителя равнодушным. По завершению спектакля музыкантов и художественного руководителя Саодат Исмаилову еще долго не отпускали со сцены, восклицая "браво!" и аплодируя артистам". – рецензирует Telegram – канал фонда.

© Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан Премьера спектакля «Qyrq Qyz» на сцене театра им. Алишера Навои

Ранее спектакль был представлен в Нью-Йорке, в театре BAM (Brooklyn Academy of Music) и в Париже, на сцене Театра Клода Леви-Стросса в Музее на набережной Бранли Фонда Жака Ширака.

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Кроме того, 18 апреля в рамках проекта пройдут образовательные мероприятия для детей, студентов и любителей искусства. Для детей от 5 до 7 лет будут в залах Центра искусства пройдут интерактивные мастер-классы под руководством Саодат Исмаиловой и Теодора Левина из США. Гостей также ждут публичные лекции и семинары, посвященные музыкальным традициям Центральной Азии.