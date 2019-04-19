Русскому культурному центру Узбекистана – 25 лет: как отмечают юбилей

Русский культурный центр Узбекистана был создан в 1994 году. Его территориальные подразделения, которых на сегодняшний день двадцать три, объединяют не только русских, но и представителей многих других национальностей.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Русский культурный центр (РКЦ) Узбекистана отмечает 25-летний юбилей. На сегодняшний день по всей стране действуют 23 его подразделения.

На открытии научно-практической конференции в Ташкенте советник президента республики Рустам Касымов рассказал , что российская диаспора в стране насчитывает почти миллион человек. Между русским и узбекским народами существуют глубокие культурные связи, отметил Касымов, и подтверждение тому — факт, что первые переводы Алишера Навои на русский язык были сделаны еще в 1837 году, а великая поэтесса Анна Ахматова прожила в Ташкенте почти 800 дней, создав в этом городе ряд выдающих произведений, которые можно считать циклом или даже небольшой лирической поэмой.

Кроме того, в Узбекистане работают единственные в странах бывшего СССР (за исключением России) государственные музеи прозаика, автора популярных исторических романов Сергея Бородина и Сергея Есенина — возможно, самого русского по духу поэта, ставшего родным для Узбекистана. Собранная в Ташкенте коллекция, посвященная Есенину, — уникальная, она уступает только музею на родине поэта в Рязанской области. Такое внимание к наследию — во многом заслуга Русского культурного центра.

Жизнь на вокзале, стихи и объятья с верблюдом: Воронова о Ташкенте Есенина >>>

На конференции председатель Союза писателей Узбекистана Сирожиддин Саййид представил первый том из грандиозного проекта "Жемчужины русской литературы", инициатором создания которого выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Вслед за поэмой "Евгений Онегин" Александра Пушкина в печать на узбекском языке пойдут и другие классические шедевры.

На конференции особо была отмечена роль России в подготовке научных кадров республики. Вице-президент Академии наук Узбекистана Бахром Абдухалилов заявил, что российские востоковеды, открывшие обсерваторию Улугбека и сохранившие для потомков Коран Османа, и сегодня на недосягаемой высоте.

О помощи правительства Москвы узбекским преподавателям русского языка и литературы рассказал директор Московского Дома соотечественника Петр Гладков.

© Flickr / David Stanley Центр русского языка открылся в Ургенче

За последние четыре года на учебу в российские вузы совместно с Русским культурным центром было отправлено 25 тысяч человек, отметил глава представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика.

Помимо самого РКЦ, торжества прошли также во Дворце дружбы народов в Ташкенте. Перед этим в столичном Доме фотографии открылась выставка русского искусства.

Русский культурный центр был создан в 1994 году. Его территориальные подразделения объединяют не только русских, но и представителей многих других национальностей. Все желающие могут изучать русскую историю, язык, литературу, искусство, русские традиции и обычаи.