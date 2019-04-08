Жизнь на вокзале, стихи и объятья с верблюдом: Воронова о Ташкенте Есенина

"Нам сейчас известно как минимум двадцать адресов Есенина в Узбекистане. Он выступал и в Национальной библиотеке имени Алишера Навои, и в театре, где в том числе впервые читал отрывки еще не опубликованной поэмы "Пугачев". Его везде узнавали и встречали очень тепло, так как слава неслась впереди молодого поэта", — заметила Ольга Воронова.
Еще одним адресом Есенина в узбекской столице был железнодорожный вокзал города, где классик проживал в спецвагоне на протяжении всего пребывания в Ташкенте. Там же он принимал своих гостей.
"Помимо Ташкента Есенин посетил Самарканд и Бухару. Сведений о его поездке туда сохранилось меньше, но это интересная тема для дальнейших исследований", — добавила Воронова.
Для поэта Ташкент не был чужим городом – в узбекской столице жил его друг Александр Ширяевец. Кроме того, в Ташкенте полвека проживет дочь самого Есенина Татьяна – известный журналист и литератор. Она во многом помогла при создании музея своего великого отца. Кстати, на просторах бывшего Советского Союза действуют лишь два государственных музея Есенина – недалеко от Баку и в Ташкенте. Причем в Узбекистане музей никогда не закрывался.
Подробнее о пребывании Есенина на узбекской земле слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.