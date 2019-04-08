Жизнь на вокзале, стихи и объятья с верблюдом: Воронова о Ташкенте Есенина

Начальник центра региональных проектов и межрегиональных связей РГУ имени Есенина Ольга Воронова рассказала о готовящейся в мае этого года экскурсии по есенинским местам в Узбекистане, а также поделилась любопытными фактами биографии поэта.

Есенин провел в Узбекистане почти месяц – с мая по июнь 1921 года. Несмотря на то что ему тогда было всего 25 лет, слава о классике Серебряного века русской поэзии успела долететь и до далекого Ташкента.

"Нам сейчас известно как минимум двадцать адресов Есенина в Узбекистане. Он выступал и в Национальной библиотеке имени Алишера Навои, и в театре, где в том числе впервые читал отрывки еще не опубликованной поэмы "Пугачев". Его везде узнавали и встречали очень тепло, так как слава неслась впереди молодого поэта", — заметила Ольга Воронова.

Она привела несколько занимательных эпизодов из этого периода жизни Есенина. Например, поэт отказался идти с друзьями на очередную премьеру голливудского фильма, который показывали в ташкентских кинотеатрах, а вместо этого отправился гулять по городу и обниматься с верблюдом.

Еще одним адресом Есенина в узбекской столице был железнодорожный вокзал города, где классик проживал в спецвагоне на протяжении всего пребывания в Ташкенте. Там же он принимал своих гостей.

"Помимо Ташкента Есенин посетил Самарканд и Бухару. Сведений о его поездке туда сохранилось меньше, но это интересная тема для дальнейших исследований", — добавила Воронова.

Для поэта Ташкент не был чужим городом – в узбекской столице жил его друг Александр Ширяевец. Кроме того, в Ташкенте полвека проживет дочь самого Есенина Татьяна – известный журналист и литератор. Она во многом помогла при создании музея своего великого отца. Кстати, на просторах бывшего Советского Союза действуют лишь два государственных музея Есенина – недалеко от Баку и в Ташкенте. Причем в Узбекистане музей никогда не закрывался.

Подробнее о пребывании Есенина на узбекской земле слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.