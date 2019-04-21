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Певица Алсу позволила дочери повторить шаги Юлии Началовой

© Фото: The Voice Kids Russia/Голос Дети
Культура
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Десятилетняя Микелла Абрамова выступила на шоу «Голос. Дети» с хитом Юлии Началовой «Герой не моего романа».

ТАШКЕНТ, 21 апр -  Sputnik. Дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова исполнила на популярном певческом шоу "Голос.Дети" хит недавно умершей артистки Юлии Началовой.

Во время дополнительного раунда девочка спела именно эту композицию, и после этого зрители, растрогавшись, решили пропустить ее в финал.

Некоторые пользователи в Сети возмутились выбором этой песни, посчитав, что родители Микеллы воспользовались недавней трагедией. Однако ряд представителей российского шоу-бизнеса заявили, что не видят в этом ничего предосудительного, и, выбрав песню Началовой, семья Алсу еще раз почтила ее память.

Певица и актриса Юлия Началова умерла 16 марта на 39-м году жизни.

Теги:
телевидение, Конкурс



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