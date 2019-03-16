В Москве умерла певица Юлия Началова

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Певица Юлия Началова умерла в субботу вечером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пиар-директора исполнительницы Анну Исаеву.

"Час назад перестало биться сердце нашей Юли", - написала Исаева в своем Instagram.

Ранее появилась информация о том, что Началова перенесла плановую операцию на ноге.

Тогда, по словам ее представителя, состояние певицы оценивалось как тяжелое, последние дни она находилась в одной из столичных клиник на лечении. Врачи ввели артистку в состояние искусственной комы, которое требовалось для того, чтобы организм отдохнул.

Ряд СМИ сообщали, что у Началовой начался отек мозга наряду с почечной недостаточностью, а позднее ситуация осложнилась сердечно-сосудистой недостаточностью.

В своем последнем посте в instagram Юля поздравила всех женщин с 8 марта.

Юлии Началовой было 38 лет. Музыкой она занималась с детства. В 11 лет она победила в легендарном конкурсе "Утренняя звезда". Довольно быстро она влилась в творческую элиту российской эстрады, начала гастролировать по стране и серьезно заниматься вокалом.

Популярная российская певица дважды была замужем. Первым супругом Началовой был музыкант Дмитрий Ланской. Однако их отношения не сложились и через два года брака они расстались. Вторым избранником певицы стал футболист Евгений Алдонин. У пары родилась дочь. Но через некоторое время супруги развелись.