00:07 17 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.18
  • EUR9410.81
  • USD8374.10
Поиск

В Москве умерла певица Юлия Началова

© Sputnik / Антон Денисов
В мире
Получить короткую ссылку
322802

Кончина молодой знаменитости стала шоком. Сообщение о смерти певицы подтвердил ее пиар-директор.

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Певица Юлия Началова умерла в субботу вечером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пиар-директора исполнительницы Анну Исаеву.

"Час назад перестало биться сердце нашей Юли", - написала Исаева в своем Instagram.

Ранее появилась информация о том, что Началова перенесла плановую операцию на ноге.

Тогда, по словам ее представителя, состояние певицы оценивалось как тяжелое, последние дни она находилась в одной из столичных клиник на лечении. Врачи ввели артистку в состояние искусственной комы, которое требовалось для того, чтобы организм отдохнул.

Ряд СМИ сообщали, что у Началовой начался отек мозга наряду с почечной недостаточностью, а позднее ситуация осложнилась сердечно-сосудистой недостаточностью.

В своем последнем посте в instagram Юля поздравила всех женщин с 8 марта.

Юлии Началовой было 38 лет. Музыкой она занималась с детства. В 11 лет она победила в легендарном конкурсе "Утренняя звезда". Довольно быстро она влилась в творческую элиту российской эстрады, начала гастролировать по стране и серьезно заниматься вокалом.

Популярная российская певица дважды была замужем. Первым супругом Началовой был музыкант Дмитрий Ланской. Однако их отношения не сложились и через два года брака они расстались. Вторым избранником певицы стал футболист Евгений Алдонин. У пары родилась дочь. Но через некоторое время супруги развелись.

Теги:
смерть, Москва



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Влюбленные на улице Вильнюса. 1973 год
Любовь по-советски: как в СССР ходили на свидания
Шимпанзе излечили собаку в Либерии - трогательное видео
Шимпанзе излечили собаку в Либерии - трогательное видео
Humo Arena
Птица счастья расправляет крылья: ледовый дворец Humo Arena

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054