Режиссер Джаник Файзиев: мечтаю вернуться к съемкам в Узбекистане

Известный узбекский и российский режиссер кино и телевидения Джаник Файзиев лет тридцать не был на родине. Но стоило ему попасть, наконец, в Ташкент — тут же появились грандиозные планы.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik, Алексей Стефанов. Международный кинофестиваль PROlogue стал крупнейшим кинособытием в Узбекистане. На него съехались актеры и режиссеры из России, Германии, США, Польши, Швейцарии, Италии, России, Казахстана и Кыргызстана. Среди гостей был и генеральный директор киностудии "КИТ" Джаник Файзиев.

"Я не был в Ташкенте лет тридцать и, конечно, скучал по дому. Благодаря приглашению на кинофестиваль, повидал родных и близких, всех, кто был частью моей жизни. Как говорил Набоков, настоящая ностальгия — это тоска по детству. Но еще и тоска по горам, рекам и еде. Поэтому по приезде я первым делом съездил на рынок и купил лепешку. Но, правда, она уже не такая, какой была в моем детстве", — поделился эмоциями от посещения родины Джаник Файзиев.

В Ташкенте режиссер заметил множество перемен в жизни города и страны. Особенно его порадовало, что Узбекистан снова стал поддерживать искусство, культуру, кино. И у Файзиева сразу же возникло множество идей.

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"Я встречался с людьми из правительства, отвечающими за кино, и у меня были очень хорошие впечатления. Мне кажется, что все начали думать в правильном направлении — как интегрироваться в мировой процесс. Поэтому я буду счастлив вернуться к съемкам в Узбекистане. У меня есть масса идей — от фильмов про Ходжу Насреддина до историй из прошлого Средней Азии", — признался Джаник Файзиев.

Режиссер считает, что Ташкент географически и исторически имеет все шансы стать восточной культурной столицей. Как это когда-то и было в Советском Союзе.

"Очень много развитию Ташкента дали эвакуированные во время войны. Театральные и киношные люди, литераторы приехали в Узбекистан и здесь остались. Я из того поколения, которое воспользовалось этим наследием. К сожалению, после развала страны многие люди уехали. Тем не менее, я уверен, что потенциальная творческая энергия в стране сохранилась. Сейчас нужно просто подготовить почву для того, чтобы культура и искусство в Узбекистане начали развиваться ", — заявил Файзиев.

Продюсер прекрасно понимает, что искусство существует только тогда, когда государство дает ему финансовое подспорье.

"Понятно, если в стране не хватает больниц, нет воды в регионах, театры финансировать неоткуда. Если бы я был руководителем страны, тоже в первую очередь занялся бы поднятием инфраструктуры. Но если хотя бы немного поддерживать людей искусства, которые, на первый взгляд, занимаются бесполезным делом, это рано или поздно принесет свои плоды. Так устроен мир", — уверен режиссер.

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Джаник Файзиев стал известен благодаря циклу музыкальных новогодних фильмов "Старые песни о главном" на канале ОРТ, продюсировал "Намедни 1961-2003: Наша эра" на канале НТВ.

Сам снимался не много, но кинокарьеру начал в возрасте 11 лет на киностудии "Узбекфильм", а в качестве режиссера снял фильмы "Турецкий гамбит", "Адмиралъ", "Август. Восьмого", "Легенда о Коловрате", "Вратарь Галактики".

Продюсировал фильмы "Каникулы строгого режима", "Крепость Бадабер", "Русалка. Озеро мертвых", Султан моего сердца".

Пятнадцатого апреля стартовали съемки фильма "Доктор Лиза", посвященного Елизавете Глинке. Главную роль исполнит Чулпан Хаматова, продюсер — Джаник Файзиев.