Умерла актриса Элина Быстрицкая

Точные даты прощания с народной артисткой СССР и похорон станут известны позднее.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни, сообщила РИА Новости директор Малого театра Тамара Михайлова.

"Сегодня в больнице в реанимации после тяжелой, продолжительной болезни скончалась звезда театра и кино Элина Быстрицкая", — сказала Михайлова.

Прощание состоится в Малом театре, в котором актриса служила с 1958 года. Предварительно планируется на 29 апреля.

По словам Тамары Михайловой, театр надеется, что Быстрицкая будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

Точные даты прощания и похорон станут известны позднее.

© Sputnik / Галина Кмит Актриса театра и кино Элина Быстрицкая.

Советская и российская актриса театра и кино Элина Авраамовна Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. Окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого.

© Sputnik / Шидловский Народная артистка РСФСР Элина Быстрицкая в роли Софьи Марковны в постановке Малого театра "Старик" по пьесе А. Горького.

Служила в Вильнюсском драматическом театре и Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. С 1958 года — актриса Академического Малого театра.

Дебютной работой в кино стала роль военного врача в фильме "В мирные дни" (1950). Большую известность актрисе принесла роль казачки Аксиньи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958).

© Sputnik / РИА Новости Элина Быстрицкая в роли Аксиньи (справа) и Даниил Ильченко в роли отца Григория Мелехова (слева) в художественном фильме режиссера Сергея Герасимова "Тихий Дон".

В фильмографии Быстрицкой — ленты "Богатырь" идет в Марто", "Добровольцы", "Русский сувенир", "Все остается людям", "Семь дней после убийства", "Негасимое пламя", "Николай Бауман", "Бабий яр", "Рукопашная" , "Возвращение Мухтара-3" и другие.

© Sputnik / РИА Новости Актеры Элина Быстрицкая в роли Пандоры Монтези и Александр Барушной в роли доктора Адамса в кинофильме "Русский сувенир" (режиссер Григорий Александров).

Актриса преподавала на кафедре актерского мастерства в ГИТИСе, в Театральном училище имени М.С. Щепкина.