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Народная артистка СССР Элина Быстрицкая на юбилейном вечере народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко в Большом зале Дома кино.

Умерла актриса Элина Быстрицкая

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Культура
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Точные даты прощания с народной артисткой СССР и похорон станут известны позднее.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни, сообщила РИА Новости директор Малого театра Тамара Михайлова.

"Сегодня в больнице в реанимации после тяжелой, продолжительной болезни скончалась звезда театра и кино Элина Быстрицкая", — сказала Михайлова.

Прощание состоится в Малом театре, в котором актриса служила с 1958 года. Предварительно планируется на 29 апреля.

По словам Тамары Михайловой, театр надеется, что Быстрицкая будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

Точные даты прощания и похорон станут известны позднее.

Актриса театра и кино Элина Быстрицкая.
© Sputnik / Галина Кмит
Актриса театра и кино Элина Быстрицкая.

Советская и российская актриса театра и кино Элина Авраамовна Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. Окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого.

Народная артистка РСФСР Элина Быстрицкая в роли Софьи Марковны в постановке Малого театра Старик по пьесе А. Горького.
© Sputnik / Шидловский
Народная артистка РСФСР Элина Быстрицкая в роли Софьи Марковны в постановке Малого театра "Старик" по пьесе А. Горького.

Служила в Вильнюсском драматическом театре и Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. С 1958 года — актриса Академического Малого театра.

Дебютной работой в кино стала роль военного врача в фильме "В мирные дни" (1950). Большую известность актрисе принесла роль казачки Аксиньи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958).

Элина Быстрицкая в роли Аксиньи (справа) и Даниил Ильченко в роли отца Григория Мелехова (слева) в художественном фильме режиссера Сергея Герасимова Тихий Дон.
© Sputnik / РИА Новости
Элина Быстрицкая в роли Аксиньи (справа) и Даниил Ильченко в роли отца Григория Мелехова (слева) в художественном фильме режиссера Сергея Герасимова "Тихий Дон".

В фильмографии Быстрицкой — ленты "Богатырь" идет в Марто", "Добровольцы", "Русский сувенир", "Все остается людям", "Семь дней после убийства", "Негасимое пламя", "Николай Бауман",  "Бабий яр", "Рукопашная" , "Возвращение Мухтара-3" и другие.

Актеры Элина Быстрицкая в роли Пандоры Монтези и Александр Барушной в роли доктора Адамса в кинофильме Русский сувенир (режиссер Григорий Александров).
© Sputnik / РИА Новости
Актеры Элина Быстрицкая в роли Пандоры Монтези и Александр Барушной в роли доктора Адамса в кинофильме "Русский сувенир" (режиссер Григорий Александров).

Актриса преподавала на кафедре актерского мастерства в ГИТИСе, в Театральном училище имени М.С. Щепкина.

Актриса Элина Быстрицкая после пресс-конференции, посвященной Фестивалю Союза театров Европы.
© Sputnik / Сергей Пятаков
Актриса Элина Быстрицкая после пресс-конференции, посвященной Фестивалю Союза театров Европы.
Теги:
СССР, Россия, Культура, смерть, актриса



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