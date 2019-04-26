Актер Борис Клюев рассказал о последнем спектакле Элины Быстрицкой

Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая скончалась в пятницу на 92-м году жизни. Актер Борис Клюев поделился своими воспоминаниями о ней.

"Мы с Элиной Авраамовной на протяжении многих лет были партнерами на сцене Малого театра, сыграли много замечательных спектаклей. В последний раз она вышла на сцену в спектакле "Любовный круг", где мы играли вместе, — рассказал Борис Клюев радио Sputnik. — Он пользовался очень большим успехом у зрителей".

Актер отметил, что Элина Быстрицкая всегда всю себя отдавала театру, выходила к зрителям вне зависимости от самочувствия.

© Sputnik / Илья Питалев Народная артистка СССР Элина Быстрицкая.

Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла 26 апреля. Ей был 91 год.

Прощание состоится 29 апреля в Малом театре, в котором актриса служила с 1958 года. Актриса будет похоронена на Новодевичьем кладбище.