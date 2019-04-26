17:33 26 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.78
  • EUR9493.15
  • USD8441.36
Поиск
Актер Борис Клюев на сборе труппы Государственного академического Малого театра России в Москве.
© Sputnik / Валерий Мельников

Актер Борис Клюев рассказал о последнем спектакле Элины Быстрицкой

Радио
Получить короткую ссылку
81 0 0

Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая скончалась в пятницу на 92-м году жизни. Актер Борис Клюев поделился своими воспоминаниями о ней.

"Мы с Элиной Авраамовной на протяжении многих лет были партнерами на сцене Малого театра, сыграли много замечательных спектаклей. В последний раз она вышла на сцену в спектакле "Любовный круг", где мы играли вместе, — рассказал Борис Клюев радио Sputnik. — Он пользовался очень большим успехом у зрителей". 

Актер отметил, что Элина Быстрицкая всегда всю себя отдавала театру, выходила к зрителям вне зависимости от самочувствия. 

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая во время сбора труппы Государственного академического Малого театра, посвященного предстоящим гастролям.
© Sputnik / Илья Питалев
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая.

Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла 26 апреля. Ей был 91 год.

Прощание состоится 29 апреля в Малом театре, в котором актриса служила с 1958 года. Актриса будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

Теги:
Театр, Кино, Россия, актриса



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Евгения Медведева
Самые дерзкие и соблазнительные костюмы фигуристов
Брызги, шум и беготня: щенок не может спокойно принять ванну - видео
Брызги, шум и беготня: щенок не может спокойно принять ванну - видео
Какого цвета бывают паспорта в разных странах
Паспорта мира: от чего зависит цвет документа

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054