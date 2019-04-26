По словам гостей мероприятия, это абсолютно новая музыка для Ташкента, очень своеобразная электроника и необычные ритмы.

ТАШКЕНТ, 26 апр - Sputnik. В Ташкенте прошел второй по счету фестиваль электронной музыки и мультимедийного искусства под названием United Underground, сообщает MyDay.

В этот вечер больше всего гостей вечеринки поразили яркие костюмы, необычные декорации и атмосфера, которая царила внутри заведения.

© MyDay В Ташкенте прошел фестиваль электронной музыки

Из артистов, которые выступили на сцене: SAYYORA, Ямайцы, СОС, ШОМА ТТ, Aliensonair, KISLIJ KVAЯTAL, MINAS CONNECT, DJ FURIK, DJ ZAPLAVSKI, DJ ARTHUR и DAVIDSON.

© MyDay В Ташкенте прошел фестиваль электронной музыки

По словам гостей мероприятия, это абсолютно новая музыка для Ташкента, очень своеобразная электроника и необычные ритмы.

© MyDay В Ташкенте прошел фестиваль электронной музыки

Напомним, уже совсем скоро, в августе этого года, в Узбекистане пройдет грандиозный фестиваль электронной музыки "Стихия". По традиции фестиваль пройдет на Кладбище Кораблей в Муйнаке.

В Каракалпакстан приедут артисты из Германии, Дании, Японии, Украины, Швеции, Казахстана и России. Также в фестивале будут участвовать узбекские музыканты.