В Ташкенте пройдет выставка выпускников фотошколы

ТАШКЕНТ, 26 апр - Sputnik. В Ташкенте на этих выходных откроется выставка выпускников школы фотографии Ruslan Rakhmatov Photography School, сообщается на Facebook.
Мероприятие пройдет в Bonum Factum Gallery с 17:00.
По словам самой школы, почти все студенты пришли с начальным уровнем знаний и закончили всего один курс фотографии, который длился шесть недель.
Практически все ученики не являются коммерческими фотографами и у них самое обычное оборудование.
Напомним, на этой неделе хокимият Ташкента запустил фотоконкурс на лучшее фото города под названием Feel Tashkent.
Почувствуй Ташкент: хокимият объявил конкурс на лучшее фото города >>
Для участия в конкурсе необходимо сделать снимки, на которых запечатлены достопримечательности и улицы Ташкента, городские мероприятия, красивые пейзажи, а также фотографии с жителями города.
Важными критериями при отборе победителей являются качество и размер снимка, его содержание, цветовая палитра, количество лайков и комментариев под публикацией на странице Feel Tashkent в Facebook и Instagram.
Конкурс будет проходить с 19 апреля по 3 мая, а результаты будут объявлены на страницах хокимията в социальных сетях.