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В Ташкенте пройдет выставка выпускников фотошколы

В Ташкенте пройдет выставка выпускников фотошколы

© NAFISA SHARIPOVA
Культура
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Почти все студенты данной школы пришли с начальным уровнем знаний и закончили всего один курс фотографии, который длился шесть недель.

ТАШКЕНТ, 26 апр - Sputnik. В Ташкенте на этих выходных откроется выставка выпускников школы фотографии Ruslan Rakhmatov Photography School, сообщается на Facebook.

Мероприятие пройдет в Bonum Factum Gallery с 17:00.

В Ташкенте пройдет выставка выпускников фотошколы
© Facebook
В Ташкенте пройдет выставка выпускников фотошколы

По словам самой школы, почти все студенты пришли с начальным уровнем знаний и закончили всего один курс фотографии, который длился шесть недель.

Практически все ученики не являются коммерческими фотографами и у них самое обычное оборудование.

Напомним, на этой неделе хокимият Ташкента запустил фотоконкурс на лучшее фото города под названием Feel Tashkent.

Почувствуй Ташкент: хокимият объявил конкурс на лучшее фото города >>

Для участия в конкурсе необходимо сделать снимки, на которых запечатлены достопримечательности и улицы Ташкента, городские мероприятия, красивые пейзажи, а также фотографии с жителями города.

Важными критериями при отборе победителей являются качество и размер снимка, его содержание, цветовая палитра, количество лайков и комментариев под публикацией на странице Feel Tashkent в Facebook и Instagram.

Конкурс будет проходить с 19 апреля по 3 мая, а результаты будут объявлены на страницах хокимията в социальных сетях.

Теги:
Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, конкурс фотографий, фотокорреспондент, фотовыставка, лучшее фото, фотоаппарат, фотоконкурс, фотосъемка, Фотография, фотография, фотограф, фото



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