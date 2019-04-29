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Зрительный зал в ташкентском Доме кино.

"Мстители" в Ташкенте: жители города скупили все билеты

© Sputnik / В. Ковреин
Культура
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Как рассказывает один из жителей, билеты кончились уже во многих кинотеатрах, а купить даже один билет уже очень сложно.

ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. В Ташкенте ажиотаж: все билеты на новый фильм "Мстители: Финал" раскуплены и люди даже стоят в очереди, чтобы просто была возможность их купить.

Как рассказывает один из жителей, билеты кончились уже во многих кинотеатрах, а купить даже один билет уже очень сложно.

Мстители в Ташкенте: жители города скупили все билеты
© Instagram/afishauzb
"Мстители" в Ташкенте: жители города скупили все билеты

"Мы с женой знали, что будет такая ситуация, так как все в Ташкенте только и говорили, что о выходе новых "Мстителей", поэтому забронировали билеты за неделю до премьеры. А вот тем, кто сейчас собирается посмотреть, - желаю удачи", - рассказал мужчина.

Напомним, с 29 апреля в Ташкенте начались показы нашумевшего кинофильма "Мстители: Финал".

"Этого дня мы ждали. Надеялись. Строили теории. И боялись, потому что знали, заканчивается огромная фаза во вселенной, заканчиваются линии историй кого-то из персонажей и что будет дальше — пока не известно", - пишет жительница Ташкента.

Главные роли в фильме исполнили Карен Гилан, Брэдли Купер, Бри Ларсон, Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни мл. и многие другие.

Мстители и Стражи Галактики вступают в последнюю стадию войны с Таносом, владеющим всемогущей Перчаткой Бесконечности. Грядет финальная битва между силами героев и Безумного Титана, которая раз и навсегда определит дальнейшую судьбу не только Земли, но и всей вселенной.

Теги:
кинотеатр, Культура, Культура, фильмы, фильм, Премьера, киноиндустрия, Киноиндустрия, Кино, Кино, Узбекистан, Узбекистан, узбек, Ташкент, Ташкент



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