Цветы, стихи и проза: литературный Open Air в столице

Мероприятие состоится в рамках Первого международный Фестиваля ландшафтного искусства в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 5 мая - Sputnik. В рамках Первого международный Фестиваля ландшафтного искусства, 5 мая в 18:00 пройдет литературный марафон под открытым небом, сообщает afisha.uz.

Мероприятие состоится возле Национальной библиотеки Узбекистана. В программе прозвучат авторские поэтические и прозаические произведения. Это уникальная возможность для молодых и бывалых авторов показать свои литературные способности.

Важно и то, что вход на литературный Open Air будет бесплатным.

Участников проекта "Литера" около Национальной библиотеки сможет послушать каждый. А уникальную атмосферу предаст музыкальное сопровождение.

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