В Сети опубликован тизер шестой серии "Игры престолов"

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Сегодня американский канал HBO опубликовал тизер шестой и последней серии финального сезона "Игры престолов".
В ролике есть и Дейенерис Таргариен, и Арья Старк, и Тирион Ланнистер после битвы за Королевскую гавань.
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Напомним, что в марте вышел трейлер заключительного сезона саги. Первая серия вышла на экраны 14 апреля.
Ранее Эмилия Кларк, исполняющая роль Дейенерис Таргариен, рассказала, что эпизоды последнего сезона будут самыми интригующими из всех и "шокируют" зрителей.
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Сериал, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина, выходит с 2011 года, за это время проект получил 38 премий "Эмми". Он стал популярным благодаря захватывающим сюжетным поворотам и неожиданной гибели многих главных героев.