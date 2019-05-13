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Игра престолов | 8 сезон | Официальный трейлер

В Сети опубликован тизер шестой серии "Игры престолов"

© Youtube / AMEDIATEKA
Культура
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В ролике есть и Дейенерис Таргариен, и Арья Старк, и Тирион Ланнистер после битвы за Королевскую гавань.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Сегодня американский канал HBO опубликовал тизер шестой и последней серии финального сезона "Игры престолов".

В ролике есть и Дейенерис Таргариен, и Арья Старк, и Тирион Ланнистер после битвы за Королевскую гавань.

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Напомним, что в марте вышел трейлер заключительного сезона саги. Первая серия вышла на экраны 14 апреля. 

Ранее Эмилия Кларк, исполняющая роль Дейенерис Таргариен, рассказала, что эпизоды последнего сезона будут самыми интригующими из всех и "шокируют" зрителей.

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Сериал, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина, выходит с 2011 года, за это время проект получил 38 премий "Эмми". Он стал популярным благодаря захватывающим сюжетным поворотам и неожиданной гибели многих главных героев.

Теги:
Видео, Игра престолов, сериал, Кино, Кино, трейлер



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