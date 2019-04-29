Самые прекрасные места на Земле, где снимали "Игру престолов"

Sputnik Узбекистан собрал самые удивительные места на Земле, где проходили съемки ставшего уже легендарным сериала "Игра престолов".

Сегодня в Ташкенте состоится закрытый показ 3 серии 8 сезона "Игры престолов" в ТЦ Eski Shahar.

В честь этого Sputnik Узбекистан собрал самые удивительные места на Земле, где проходили съемки ставшего уже легендарным сериала "Игра престолов".

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Напомним, первая серия последнего сезона культового сериала вышла на экраны уже 14 апреля.

Сериал, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина, выходит с 2011 года, за это время проект получил 38 премий "Эмми". Он стал популярным благодаря захватывающим сюжетным поворотам и неожиданной гибели многих главных героев.