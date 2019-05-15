Свежие снимки с открытия павильона - узбекский флаг, национальные наряды и красная ленточка.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. В Каннах состоялось торжественное открытие Национального павильона Узбекистана. Актриса Шахзода Матчанова опубликовала в Instagram свежие снимки с мероприятия.

С 14 по 23 мая на самом известном и крупнейшем кинорынке в мире - Marché Du Film (Festival de Cannes), который проходит на знаменитой набережной Круазет, будет открыт национальный павильон.

© Instagram/shahsodamatchanova Торжественное открытие павильона Узбекистана в Каннах - фото

В национальном павильоне будет презентован V международный кинофестиваль PROlogue, который пройдет в Ташкенте в этом году.

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Задача делегации Узбекистана – представить возможности узбекского кинотуризма и удобные кинолокации страны, заинтересовать и пригласить известных кинематографистов для организации съемок своих фильмов в Узбекистане.

© Instagram/shahsodamatchanova Торжественное открытие павильона Узбекистана в Каннах - фото

Также среди целей - привлечь зарубежные кинокомпании для совместного производства фильмов.

Напомним, что в этом году за главный приз Каннского фестиваля будет бороться 21 фильм из 13 стран.

Среди судей четыре женщины: актрисы Эль Фаннинг и Маймуна Н’Диайе, кинематографистки Келли Рейхардт и Аличе Рорвахер, а также четверо мужчин: режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, художник комиксов Энки Биляль, режиссеры Робен Кампийо, Йоргос Лантимос и Павел Павликовский.