Певица МакSим оправилась после ДТП и направляется в Ташкент

Артистка идет на поправку и в Ташкенте будет ее первый концерт.

ТАШКЕНТ, 17 мая - Sputnik. Певица МакSим, которая буквально в конце апреля попала в серьезную аварию, уже 25 мая выступит в Ташкенте, сообщает ее продюсер в Instagram.

"Ташкент жди нас! Мы обязательно приедем. Артистка идет на поправку и это будет ее первый концерт. И мы не собираемся его пропустить. Врачи с нами согласны. Все это я пишу для тех кто ждёт нас в Ташкенте. До встречи", - написала Маргарита Соколова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita) 15 Май 2019 в 11:57 PDT

Напомним, российская певица МакSим (Марина Абросимова) попала в серьезной ДТП, когда спешила на своем автомобиле на съемки нового клипа в аэропорт.

Сама артистка позже поблагодарила всех поклонников за заботу о ее здоровье.

Певица МакSим попала в страшное ДТП - фото >>

Напомним, успех пришел к певице с выпуском 28 марта 2006 года альбома "Трудный возраст", который разошелся тиражом более 1,5 миллиона копий, и в 2007 году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России.

За довольно короткий срок МакSим стала одной из самых популярных певиц в России и странах СНГ.

Также МакSим — рекордсмен по количеству хитов, занимавших первое место в общем радиочарте стран СНГ. Семь песен певицы добрались до первого места, пробыв на нем, в общей сложности, 34 недели.