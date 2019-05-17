Узбекистан на фестивале в Каннах удивил США, Канаду и Берлин

Напомним, что в этом году за главный приз Каннского фестиваля будет бороться 21 фильм из 13 стран.

ТАШКЕНТ, 17 мая - Sputnik. Уже третий день на выставке Marche du Film (Festival de Cannes) в Каннах делегация Узбекистана принимает гостей и участников мирового кинорынка в национальном павильоне, сообщает пресс-служба Национальной кинокомиссии Узбекистана.

Национальная кинокомиссия Узбекистана Делегация Узбекистана посетила павильон Канады, где было обсуждено и договорено участие Узбекистана на кинорынке, в рамках международного кинофестиваля в Торонто

Компания American Film Market из США провела встречу с представителями киноиндустрии республики. На мероприятии стороны обсудили участие Узбекистана в фестивале Location Expo в Санта-Монике в ноябре этого года.

Национальная кинокомиссия Узбекистана Делегация Узбекистана посетила павильон Канады, где было обсуждено и договорено участие Узбекистана на кинорынке, в рамках международного кинофестиваля в Торонто

Позже павильон Узбекистана посетила директор кинорынка European Film Market Йоханна Дет. Она предложила делегации поучаствовать в юбилейном Берлинском фестивале.

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Важно отметить, что в следующем году фестивалю исполняется 70 лет.

Национальная кинокомиссия Узбекистана Делегация Узбекистана посетила павильон Канады, где было обсуждено и договорено участие Узбекистана на кинорынке, в рамках международного кинофестиваля в Торонто

В свою очередь делегаты из Узбекистана посетили павильон Канады, где обсудили участие Узбекистана на кинорынке. Представители республики с радостью приняли приглашение на международный кинофестиваль в Торонто.

Национальная кинокомиссия Узбекистана Делегация Узбекистана посетила павильон Канады, где было обсуждено и договорено участие Узбекистана на кинорынке, в рамках международного кинофестиваля в Торонто

В процессе обсуждения при посещении павильона у молодых режиссеров из Узбекистана появится возможность представить короткометражные и полнометражные фильмы на фестивале.

Национальная кинокомиссия Узбекистана Делегация Узбекистана посетила павильон Канады, где было обсуждено и договорено участие Узбекистана на кинорынке, в рамках международного кинофестиваля в Торонто

Задача делегации Узбекистана – представить возможности узбекского кинотуризма и удобные кинолокации страны, заинтересовать и пригласить известных кинематографистов для организации съемок своих фильмов в Узбекистане.

Также среди целей - привлечь зарубежные кинокомпании для совместного производства фильмов.

Напомним, что в этом году за главный приз Каннского фестиваля будет бороться 21 фильм из 13 стран.