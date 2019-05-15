Канны-2019: роскошь и блеск на красной дорожке

Вчера вечером состоялось торжественное открытие Каннского фестиваля.
На красной дорожке появились Билл Мюррей, Эль Фаннинг, Джим Джармуш, Селена Гомес и многие другие.
Напомним, что в этом году за главный приз Каннского фестиваля будет бороться 21 фильм из 13 стран.
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Среди судей четыре женщины: актрисы Эль Фаннинг и Маймуна Н’Диайе, кинематографистки Келли Рейхардт и Аличе Рорвахер, а также четверо мужчин: режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, художник комиксов Энки Биляль, режиссеры Робен Кампийо, Йоргос Лантимос и Павел Павликовский.
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