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Канны-2019: роскошь и блеск на красной дорожке

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  • Эстель Лефебюр
  • Люка Саббат, Селена Гомес, Билл Мюррей, Тильда Суинтон и Джим Джармуш
  • Эль Фаннинг
  • Адам Драйвер, Хлое Севиньи и Селена Гомес
  • Алессандра Амброссио
© REUTERS / ERIC GAILLARD
58-летняя актриса Джулианна Мур выглядела на открытии просто божественно. Модные критики уже оценили образ звезды и дали ей оценку в десять баллов. Причем многие назвали ее образ от Dior лучшим на церемонии.

Селена Гомес, Эль Фаннинг и Джим Джармуш - смотрите лучшие снимки с открытия Каннского фестиваля!

Вчера вечером состоялось торжественное открытие Каннского фестиваля.

На красной дорожке появились Билл Мюррей, Эль Фаннинг, Джим Джармуш, Селена Гомес и многие другие.

Напомним, что в этом году за главный приз Каннского фестиваля будет бороться 21 фильм из 13 стран.

Торжественное открытие павильона Узбекистана в Каннах - фото >>

Среди судей четыре женщины: актрисы Эль Фаннинг и Маймуна Н’Диайе, кинематографистки Келли Рейхардт и Аличе Рорвахер, а также четверо мужчин: режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, художник комиксов Энки Биляль, режиссеры Робен Кампийо, Йоргос Лантимос и Павел Павликовский.

Смотрите лучшие снимки с открытия Каннского фестиваля! 

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