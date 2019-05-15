Канны-2019: роскошь и блеск на красной дорожке

Селена Гомес, Эль Фаннинг и Джим Джармуш - смотрите лучшие снимки с открытия Каннского фестиваля!

Вчера вечером состоялось торжественное открытие Каннского фестиваля.

На красной дорожке появились Билл Мюррей, Эль Фаннинг, Джим Джармуш, Селена Гомес и многие другие.

Напомним, что в этом году за главный приз Каннского фестиваля будет бороться 21 фильм из 13 стран.

Торжественное открытие павильона Узбекистана в Каннах - фото >>

Среди судей четыре женщины: актрисы Эль Фаннинг и Маймуна Н’Диайе, кинематографистки Келли Рейхардт и Аличе Рорвахер, а также четверо мужчин: режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, художник комиксов Энки Биляль, режиссеры Робен Кампийо, Йоргос Лантимос и Павел Павликовский.

Смотрите лучшие снимки с открытия Каннского фестиваля!